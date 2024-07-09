https://ria.ru/20240709/gorlovka-1958457396.html
ВСУ трижды за 25 минут обстреляли центр Горловки
ВСУ трижды за 25 минут обстреляли центр Горловки - РИА Новости, 09.07.2024
ВСУ трижды за 25 минут обстреляли центр Горловки
Украинское войска трижды за 25 минут обстреляли Центрально-Городской район Горловки, выпустив десять снарядов калибра 155 миллиметров, обстрелу подвергся и... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T12:05
2024-07-09T12:05
2024-07-09T12:05
специальная военная операция на украине
горловка
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нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 июл – РИА Новости. Украинское войска трижды за 25 минут обстреляли Центрально-Городской район Горловки, выпустив десять снарядов калибра 155 миллиметров, обстрелу подвергся и Никитовский район города, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:40 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской и Никитовский районы): 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в 10.50 и 11.05 было выпущено еще по три снаряда по центру города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240709/toretsk-1958401093.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина
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горловка, украина, донецкая народная республика, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО, Вооруженные силы Украины
ВСУ трижды за 25 минут обстреляли центр Горловки
Украинские войска трижды обстреляли Горловку натовскими снарядами за 25 минут