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В Ростовской области ликвидировали открытое горение камыша

В Ростовской области ликвидировали открытое горение камыша - РИА Новости, 09.07.2024

В Ростовской области ликвидировали открытое горение камыша

Пожарные ликвидировали открытое горение камыша в районе стереопляжа в Азовском районе Ростовской области, сообщил журналистам прелставитель ГУМЧС России по... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T20:14

2024-07-09T20:14

2024-07-09T20:14

происшествия

азовский район

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение камыша в районе стереопляжа в Азовском районе Ростовской области, сообщил журналистам прелставитель ГУМЧС России по области. Ранее сообщалось, что камыш загорелся в Азовском районе области в районе стереопляжа на 1,2 тысячи квадратных метрах. "В 17.35 ликвидация открытого горения", - сказал представитель ведомства. Он уточнил, что пожар тушили четыре единицы техники и 16 человек личного состава. Стереопляж - одно из популярных зон отдыха. Находится на берегу Голубых озер. Включает развлекательный комплекс с беседками.

https://ria.ru/20240709/pomosch-1958525329.html

азовский район

ростовская область

россия

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происшествия, азовский район, ростовская область, россия