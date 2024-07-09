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В Ростовской области ликвидировали открытое горение камыша - РИА Новости, 09.07.2024
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20:14 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/gorenie-1958613153.html
В Ростовской области ликвидировали открытое горение камыша
В Ростовской области ликвидировали открытое горение камыша - РИА Новости, 09.07.2024
В Ростовской области ликвидировали открытое горение камыша
Пожарные ликвидировали открытое горение камыша в районе стереопляжа в Азовском районе Ростовской области, сообщил журналистам прелставитель ГУМЧС России по... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T20:14
2024-07-09T20:14
происшествия
азовский район
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение камыша в районе стереопляжа в Азовском районе Ростовской области, сообщил журналистам прелставитель ГУМЧС России по области. Ранее сообщалось, что камыш загорелся в Азовском районе области в районе стереопляжа на 1,2 тысячи квадратных метрах. "В 17.35 ликвидация открытого горения", - сказал представитель ведомства. Он уточнил, что пожар тушили четыре единицы техники и 16 человек личного состава. Стереопляж - одно из популярных зон отдыха. Находится на берегу Голубых озер. Включает развлекательный комплекс с беседками.
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происшествия, азовский район, ростовская область, россия
Происшествия, Азовский район, Ростовская область, Россия
В Ростовской области ликвидировали открытое горение камыша

В Ростовской области ликвидировали открытое горение камыша в районе стереопляжа

© Фото : МЧС РоссииСотрудник МЧС на месте возгорания камыша
Сотрудник МЧС на месте возгорания камыша - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Фото : МЧС России
Сотрудник МЧС на месте возгорания камыша . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение камыша в районе стереопляжа в Азовском районе Ростовской области, сообщил журналистам прелставитель ГУМЧС России по области.
Ранее сообщалось, что камыш загорелся в Азовском районе области в районе стереопляжа на 1,2 тысячи квадратных метрах.
«
"В 17.35 ликвидация открытого горения", - сказал представитель ведомства. Он уточнил, что пожар тушили четыре единицы техники и 16 человек личного состава.
Стереопляж - одно из популярных зон отдыха. Находится на берегу Голубых озер. Включает развлекательный комплекс с беседками.
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ПроисшествияАзовский районРостовская областьРоссия
 
 
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