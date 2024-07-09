https://ria.ru/20240709/gorenie-1958598895.html

В Краснодаре ликвидировали открытое горение в двух амбарах

В Краснодаре ликвидировали открытое горение в двух амбарах - РИА Новости, 09.07.2024

В Краснодаре ликвидировали открытое горение в двух амбарах

Спасатели ликвидировали открытое горение в двух амбарах Краснодара, где горели цветы и дерево, сообщили в МЧС РФ. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:59

2024-07-09T18:59

2024-07-09T18:59

происшествия

краснодар

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg

КРАСНОДАР, 9 июл – РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в двух амбарах Краснодара, где горели цветы и дерево, сообщили в МЧС РФ. Ранее сообщалось, что спасатели тушат два ангара в Краснодаре на площади 700 квадратных метров, предварительно, пострадавших нет. Позже площадь пожара в ангарах в Краснодаре возросла до 1,2 тысячи "квадратов". Известно, что там горят цветы и деревянные материалы, позже огонь был локализован. "В Краснодаре огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении. Отмечается, что спасатели проводят проливку и разбор конструкций.

https://ria.ru/20240709/pozharnye-1958535417.html

краснодар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)