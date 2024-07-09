https://ria.ru/20240709/gladkov-1958393426.html

Гладков призвал отправлять детей в летние лагеря из-за опасной обстановки

Гладков призвал отправлять детей в летние лагеря из-за опасной обстановки - РИА Новости, 09.07.2024

Гладков призвал отправлять детей в летние лагеря из-за опасной обстановки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал местных жителей отправлять детей в летние лагеря из-за небезопасной обстановки, в частности, в... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T01:39

2024-07-09T01:39

2024-07-09T02:31

вячеслав гладков

белгородская область

белгород

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БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал местных жителей отправлять детей в летние лагеря из-за небезопасной обстановки, в частности, в областном центре. В ночь на вторник несколько воздушных целей сбили на подлете к Белгороду, погиб один человек, двое пострадали. Гладков приехал на место обстрела, где пообщался с жителями. "По детям - нужно отправлять, чем больше мы детей с вами отправим, тем безопаснее себя чувствуем. Что будет завтра - мы не понимаем. Пока лучше у нас не стало", - сказал он.

https://ria.ru/20240708/pvo-1958313120.html

белгородская область

белгород

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вячеслав гладков, белгородская область, белгород