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Гладков призвал отправлять детей в летние лагеря из-за опасной обстановки - РИА Новости, 09.07.2024
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01:39 09.07.2024 (обновлено: 02:31 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/gladkov-1958393426.html
Гладков призвал отправлять детей в летние лагеря из-за опасной обстановки
Гладков призвал отправлять детей в летние лагеря из-за опасной обстановки - РИА Новости, 09.07.2024
Гладков призвал отправлять детей в летние лагеря из-за опасной обстановки
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал местных жителей отправлять детей в летние лагеря из-за небезопасной обстановки, в частности, в... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T01:39
2024-07-09T02:31
вячеслав гладков
белгородская область
белгород
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БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал местных жителей отправлять детей в летние лагеря из-за небезопасной обстановки, в частности, в областном центре. В ночь на вторник несколько воздушных целей сбили на подлете к Белгороду, погиб один человек, двое пострадали. Гладков приехал на место обстрела, где пообщался с жителями. "По детям - нужно отправлять, чем больше мы детей с вами отправим, тем безопаснее себя чувствуем. Что будет завтра - мы не понимаем. Пока лучше у нас не стало", - сказал он.
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вячеслав гладков, белгородская область, белгород
Вячеслав Гладков, Белгородская область, Белгород
Гладков призвал отправлять детей в летние лагеря из-за опасной обстановки

Гладков призвал жителей отправить детей в летние лагеря из-за опасной обстановки

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал местных жителей отправлять детей в летние лагеря из-за небезопасной обстановки, в частности, в областном центре.
В ночь на вторник несколько воздушных целей сбили на подлете к Белгороду, погиб один человек, двое пострадали. Гладков приехал на место обстрела, где пообщался с жителями.
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"По детям - нужно отправлять, чем больше мы детей с вами отправим, тем безопаснее себя чувствуем. Что будет завтра - мы не понимаем. Пока лучше у нас не стало", - сказал он.
 
Вячеслав ГладковБелгородская областьБелгород
 
 
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