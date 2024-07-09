https://ria.ru/20240709/germaniya-1958404120.html

В ФРГ перенесли заседание суда над напавшим на дом сотрудников РИА Новости

В ФРГ перенесли заседание суда над напавшим на дом сотрудников РИА Новости - РИА Новости, 09.07.2024

В ФРГ перенесли заседание суда над напавшим на дом сотрудников РИА Новости

Вынесение приговора по делу о попытке поджога дома в Берлине, где проживают журналисты РИА Новости, перенесен на 22 июля из-за затянувшегося последнего слова... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T06:04

2024-07-09T06:04

2024-07-09T08:25

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БЕРЛИН, 9 июл - РИА Новости. Вынесение приговора по делу о попытке поджога дома в Берлине, где проживают журналисты РИА Новости, перенесен на 22 июля из-за затянувшегося последнего слова подсудимого Дмитрия Баграша, в котором тот нелицеприятно отозвался о стороне обвинения и правоохранительной системе Германии в целом, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник уголовный суд берлинского района Тиргартен намеревался перейти к оглашению приговора после последнего слова Баграша. На прошлом заседании 25 июня Баграшу было отведено около трех часов, которых ему не хватило. В понедельник подсудимый продолжил зачитывать с листа заранее подготовленную речь, в ходе которой много раз сетовал на якобы непрофессионализм суда, гособвинения в лице присутствующего прокурора и правоохранительной системы Германии в целом. Так, Баграш обвинил прокурора в "генезисе ненависти" к нему лично и заявил, что тот "будто не читал в детстве литературу о спецслужбах" и ничего теперь в этом не понимает. Ранее гособвинитель отклонил доводы защиты о том, будто Баграш мог стать жертвой специально подстроенной операции агентов спецслужб. Подсудимый заявил, что у немецкой юриспруденции "нулевой опыт" в вопросах спецслужб, в то время как "десять таких как он" (Баграш) могли бы свергнуть правительство целого государства. Как и в прошлый раз, подсудимый попытался возложить вину на третьих лиц – спецслужбы, украинских беженцев и других антироссийски настроенных активистов, с которыми он раньше сотрудничал. Председательствующий судья несколько раз попытался указать Баграшу на затянутость его речи и упоминание не относящихся к делу деталей – Баграш, к примеру, долго рассказывал про советских диссидентов и про академика Сахарова. В конечном итоге речь растянулась на 2,5 часа (около 5 с лишним часов суммарно вместе с прошлым заседанием), из-за чего судья был вынужден перенести вынесение приговора на 22 июля. Россиянин в ходе судебного процесса и раньше неуважительно высказывался о правоохранителях и пытался мешать работе прокурора, подговаривая своих посетителей в следственной тюрьме узнать адрес гособвинителя и завалить его почту обращениями по делу. На прошлом заседании Баграш не признал вину, выступив с несколькими противоречащими друг другу утверждениями - сознался в попытках сбора информации о жителях дома с целью дальнейшего обнародования в СМИ и соцсетях их личных данных, но отверг причастность к размещению воспламеняющегося устройства, аргументируя это тем, что в доме вследствие запрета российского иновещания перестала работать редакция (Sputnik, агентство медиагруппы "Россия сегодня"), следовательно, у него не могло быть мотива навредить проживающим в доме людям. Баграш был задержан 14 декабря 2022 года и с тех пор находится под стражей. Россиянин обвиняется в том, что между 30 марта и 6 мая 2022 года самостоятельно, без помощи третьих лиц, собрал самодельное зажигательное устройство и затем сам или при помощи третьих лиц разместил его на территории жилого дома в Берлине. Устройство было найдено жителем дома и обезврежено специалистами. Подсудимому по совокупности обвинений грозит пять лет и шесть месяцев - столько гособвинение запросило за попытку убийства, незаконное получении "коронавирусной помощи" и манипуляции с газо- и электроснабжением на съемной квартире.

https://ria.ru/20240703/prigovor-1957135097.html

https://ria.ru/20240708/germanija-1958309378.html

https://ria.ru/20240625/podzhog-1955449191.html

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в мире, германия, берлин (город)