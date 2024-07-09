https://ria.ru/20240709/gelendzhik-1958614004.html

В Геленджике нашли тело пассажирки затонувшей яхты

В Геленджике нашли тело пассажирки затонувшей яхты - РИА Новости, 09.07.2024

В Геленджике нашли тело пассажирки затонувшей яхты

Спасатели обнаружили в Геленджике тело женщины, которая была пассажиркой в затонувшей во время обучения спортивной яхте, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T20:19

2024-07-09T20:19

2024-07-09T20:19

происшествия

геленджик

россия

черное море

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

южная транспортная прокуратура

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КРАСНОДАР, 9 июл – РИА Новости. Спасатели обнаружили в Геленджике тело женщины, которая была пассажиркой в затонувшей во время обучения спортивной яхте, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поискового спасательного отряда (ЮРПСО). В понедельник Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ сообщало, что следователи СК возбудили уголовное дело после того, как в воскресенье днем во время обучения яхтингу затонула спортивная парусная яхта MX700 в акватории Черного моря близ города Геленджика. При выполнении поисково-спасательной операции из воды спасли четырех человек, пропавшую пассажирку продолжали искать. "Сегодня спасатели Геленджикского подразделения МЧС России обследовали затонувшую яхту и нашли пропавшую девушку. Водолазы подняли тело погибшей на поверхность и передали правоохранительным органам", - сообщили в пресс-службе. По поручению Южной транспортной прокуратуры Новороссийская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности судоходства.

https://ria.ru/20240708/rossija-1958229592.html

https://ria.ru/20240708/muzhchina-1958186189.html

геленджик

россия

черное море

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происшествия, геленджик, россия, черное море, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южная транспортная прокуратура