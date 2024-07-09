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В Геленджике нашли тело пассажирки затонувшей яхты - РИА Новости, 09.07.2024
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20:19 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/gelendzhik-1958614004.html
В Геленджике нашли тело пассажирки затонувшей яхты
В Геленджике нашли тело пассажирки затонувшей яхты - РИА Новости, 09.07.2024
В Геленджике нашли тело пассажирки затонувшей яхты
Спасатели обнаружили в Геленджике тело женщины, которая была пассажиркой в затонувшей во время обучения спортивной яхте, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T20:19
2024-07-09T20:19
происшествия
геленджик
россия
черное море
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
южная транспортная прокуратура
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КРАСНОДАР, 9 июл – РИА Новости. Спасатели обнаружили в Геленджике тело женщины, которая была пассажиркой в затонувшей во время обучения спортивной яхте, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поискового спасательного отряда (ЮРПСО). В понедельник Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ сообщало, что следователи СК возбудили уголовное дело после того, как в воскресенье днем во время обучения яхтингу затонула спортивная парусная яхта MX700 в акватории Черного моря близ города Геленджика. При выполнении поисково-спасательной операции из воды спасли четырех человек, пропавшую пассажирку продолжали искать. "Сегодня спасатели Геленджикского подразделения МЧС России обследовали затонувшую яхту и нашли пропавшую девушку. Водолазы подняли тело погибшей на поверхность и передали правоохранительным органам", - сообщили в пресс-службе. По поручению Южной транспортной прокуратуры Новороссийская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности судоходства.
https://ria.ru/20240708/rossija-1958229592.html
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происшествия, геленджик, россия, черное море, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южная транспортная прокуратура
Происшествия, Геленджик, Россия, Черное море, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Южная транспортная прокуратура
В Геленджике нашли тело пассажирки затонувшей яхты

В Геленджике нашли тело женщины, которая была пассажиркой на затонувшей яхте

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСпасатели поисково-спасательной службы
Спасатели поисково-спасательной службы - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Спасатели поисково-спасательной службы . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 9 июл – РИА Новости. Спасатели обнаружили в Геленджике тело женщины, которая была пассажиркой в затонувшей во время обучения спортивной яхте, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поискового спасательного отряда (ЮРПСО).
В понедельник Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ сообщало, что следователи СК возбудили уголовное дело после того, как в воскресенье днем во время обучения яхтингу затонула спортивная парусная яхта MX700 в акватории Черного моря близ города Геленджика. При выполнении поисково-спасательной операции из воды спасли четырех человек, пропавшую пассажирку продолжали искать.
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"Сегодня спасатели Геленджикского подразделения МЧС России обследовали затонувшую яхту и нашли пропавшую девушку. Водолазы подняли тело погибшей на поверхность и передали правоохранительным органам", - сообщили в пресс-службе.
По поручению Южной транспортной прокуратуры Новороссийская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности судоходства.
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ПроисшествияГеленджикРоссияЧерное мореСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Южная транспортная прокуратура
 
 
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