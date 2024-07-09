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Биржевые цены на газ в Европе упали ниже 350 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 09.07.2024
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12:25 09.07.2024 (обновлено: 13:03 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/gaz-1958463838.html
Биржевые цены на газ в Европе упали ниже 350 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе упали ниже 350 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 09.07.2024
Биржевые цены на газ в Европе упали ниже 350 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе впервые с 20 мая опустились ниже 350 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T12:25
2024-07-09T13:03
экономика
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 20 мая опустились ниже 350 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 360,5 доллара за тысячу кубометров. По состоянию на 12.40 мск их стоимость составляет 354,2 доллара (-2,1%), но ранее они опускались ниже 350 долларов. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 361,7 доллара за тысячу кубометров.Ранее газовые фьючерсы торговались ниже 350 долларов 20 мая текущего года."Настроение на рынке газа в последнее время в целом было медвежьим, и в понедельник также наблюдалось падение цен. Фокус был на потенциальных последствиях урагана в США, но худшие опасения теперь, похоже, позади. На рынке наблюдается падение котировок рано утром во вторник, поскольку общая стабильная картина предложения остается медвежьим фактором", - отметили эксперты трейдинговой компании Energi Danmark.По итогам прошлого года средние котировки составили около 460 долларов за тысячу кубометров. С января текущего года цены в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов за тысячу кубометров, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов.В 2021-2022 годах на европейской бирже цены на газ были значительно выше. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.
https://ria.ru/20240703/gaz-1957167357.html
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экономика, европа
Экономика, Европа
Биржевые цены на газ в Европе упали ниже 350 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе впервые с мая упали ниже 350 долларов за тысячу кубов

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 20 мая опустились ниже 350 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 360,5 доллара за тысячу кубометров. По состоянию на 12.40 мск их стоимость составляет 354,2 доллара (-2,1%), но ранее они опускались ниже 350 долларов. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 361,7 доллара за тысячу кубометров.
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Ранее газовые фьючерсы торговались ниже 350 долларов 20 мая текущего года.
"Настроение на рынке газа в последнее время в целом было медвежьим, и в понедельник также наблюдалось падение цен. Фокус был на потенциальных последствиях урагана в США, но худшие опасения теперь, похоже, позади. На рынке наблюдается падение котировок рано утром во вторник, поскольку общая стабильная картина предложения остается медвежьим фактором", - отметили эксперты трейдинговой компании Energi Danmark.
По итогам прошлого года средние котировки составили около 460 долларов за тысячу кубометров. С января текущего года цены в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов за тысячу кубометров, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов.
В 2021-2022 годах на европейской бирже цены на газ были значительно выше. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.
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