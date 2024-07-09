https://ria.ru/20240709/frantsiya-1958567955.html
Лидер Социалистической партии Франции заявил о готовности стать премьером
Лидер Социалистической партии Франции заявил о готовности стать премьером - РИА Новости, 09.07.2024
Лидер Социалистической партии Франции заявил о готовности стать премьером
Лидер Социалистической партии Франции Оливье Фор заявил, что готов взять на себя обязанности премьер-министра страны. Трансляцию вел телеканал BFMTV. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T17:27
2024-07-09T17:27
2024-07-09T17:28
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ПАРИЖ, 9 июл - РИА Новости. Лидер Социалистической партии Франции Оливье Фор заявил, что готов взять на себя обязанности премьер-министра страны. Трансляцию вел телеканал BFMTV.Ранее в понедельник Фор сообщил, что коалиция левых "Новый народный фронт", одержавшая победу на парламентских выборах во Франции, представит своего кандидата на пост премьер-министра в течение недели. "Все те, кто предшествовали мне на посту, который я сегодня занимаю, действовали из чувства долга и одновременно из желания служить стране. Я изначально нахожусь в тех же условиях, я готов принять эту должность", - прокомментировал он возможность стать премьером. При этом он отметил, что решение о выдвижении кандидата от левых должно сопровождаться диалогом с политическим партнерами по блоку "Новый народный фронт", поскольку коалиция сможет функционировать только при консенсусе и демократическом диалоге. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь подал в отставку в понедельник, на следующий день после внеочередных выборов в парламент, которые были проиграны коалицией президента Эммануэля Макрона, однако глава государства попросил его продолжать исполнять обязанности без указания срока окончания мандата. На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт", которую возглавляет Меланшон, одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Консервативное "Национальное объединение" получило 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства.
https://ria.ru/20240708/frantsiya-1958118282.html
https://ria.ru/20240630/melanshon-1956512213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь, парламентские выборы во франции — 2024
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Габриэль Атталь, Парламентские выборы во Франции — 2024
Лидер Социалистической партии Франции заявил о готовности стать премьером
Лидер Соцпартии Франции Оливье Фор заявил, что готов стать премьером страны
ПАРИЖ, 9 июл - РИА Новости.
Лидер Социалистической партии Франции Оливье Фор заявил, что готов взять на себя обязанности премьер-министра страны. Трансляцию вел телеканал BFMTV
.
Ранее в понедельник Фор сообщил, что коалиция левых "Новый народный фронт", одержавшая победу на парламентских выборах во Франции, представит своего кандидата на пост премьер-министра в течение недели.
"Все те, кто предшествовали мне на посту, который я сегодня занимаю, действовали из чувства долга и одновременно из желания служить стране. Я изначально нахожусь в тех же условиях, я готов принять эту должность", - прокомментировал он возможность стать премьером.
При этом он отметил, что решение о выдвижении кандидата от левых должно сопровождаться диалогом с политическим партнерами по блоку "Новый народный фронт", поскольку коалиция сможет функционировать только при консенсусе и демократическом диалоге.
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь
подал в отставку в понедельник, на следующий день после внеочередных выборов в парламент, которые были проиграны коалицией президента Эммануэля Макрона
, однако глава государства попросил его продолжать исполнять обязанности без указания срока окончания мандата.
На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт", которую возглавляет Меланшон, одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Консервативное "Национальное объединение" получило 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства.