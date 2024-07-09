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Лидер Социалистической партии Франции заявил о готовности стать премьером - РИА Новости, 09.07.2024
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17:27 09.07.2024 (обновлено: 17:28 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/frantsiya-1958567955.html
Лидер Социалистической партии Франции заявил о готовности стать премьером
Лидер Социалистической партии Франции заявил о готовности стать премьером - РИА Новости, 09.07.2024
Лидер Социалистической партии Франции заявил о готовности стать премьером
Лидер Социалистической партии Франции Оливье Фор заявил, что готов взять на себя обязанности премьер-министра страны. Трансляцию вел телеканал BFMTV. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T17:27
2024-07-09T17:28
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ПАРИЖ, 9 июл - РИА Новости. Лидер Социалистической партии Франции Оливье Фор заявил, что готов взять на себя обязанности премьер-министра страны. Трансляцию вел телеканал BFMTV.Ранее в понедельник Фор сообщил, что коалиция левых "Новый народный фронт", одержавшая победу на парламентских выборах во Франции, представит своего кандидата на пост премьер-министра в течение недели. "Все те, кто предшествовали мне на посту, который я сегодня занимаю, действовали из чувства долга и одновременно из желания служить стране. Я изначально нахожусь в тех же условиях, я готов принять эту должность", - прокомментировал он возможность стать премьером. При этом он отметил, что решение о выдвижении кандидата от левых должно сопровождаться диалогом с политическим партнерами по блоку "Новый народный фронт", поскольку коалиция сможет функционировать только при консенсусе и демократическом диалоге. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь подал в отставку в понедельник, на следующий день после внеочередных выборов в парламент, которые были проиграны коалицией президента Эммануэля Макрона, однако глава государства попросил его продолжать исполнять обязанности без указания срока окончания мандата. На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт", которую возглавляет Меланшон, одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Консервативное "Национальное объединение" получило 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства.
https://ria.ru/20240708/frantsiya-1958118282.html
https://ria.ru/20240630/melanshon-1956512213.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь, парламентские выборы во франции — 2024
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Габриэль Атталь, Парламентские выборы во Франции — 2024
Лидер Социалистической партии Франции заявил о готовности стать премьером

Лидер Соцпартии Франции Оливье Фор заявил, что готов стать премьером страны

© AP Photo / Aurelien MorissardЛидер Социалистической партии, входящей в коалицию левых сил, Оливье Фор
Лидер Социалистической партии, входящей в коалицию левых сил, Оливье Фор - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Aurelien Morissard
Лидер Социалистической партии, входящей в коалицию левых сил, Оливье Фор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 9 июл - РИА Новости. Лидер Социалистической партии Франции Оливье Фор заявил, что готов взять на себя обязанности премьер-министра страны. Трансляцию вел телеканал BFMTV.
Ранее в понедельник Фор сообщил, что коалиция левых "Новый народный фронт", одержавшая победу на парламентских выборах во Франции, представит своего кандидата на пост премьер-министра в течение недели.
Лидер коалиции левых партий Новый народный фронт Жан-Люк Меланшон во время выступления после второго тура выборов в законодательные органы Франции. 7 июля 2024 года - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Коалиция левых партий "Новый народный фронт" победила на выборах во Франции
8 июля, 03:15
"Все те, кто предшествовали мне на посту, который я сегодня занимаю, действовали из чувства долга и одновременно из желания служить стране. Я изначально нахожусь в тех же условиях, я готов принять эту должность", - прокомментировал он возможность стать премьером.
При этом он отметил, что решение о выдвижении кандидата от левых должно сопровождаться диалогом с политическим партнерами по блоку "Новый народный фронт", поскольку коалиция сможет функционировать только при консенсусе и демократическом диалоге.
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь подал в отставку в понедельник, на следующий день после внеочередных выборов в парламент, которые были проиграны коалицией президента Эммануэля Макрона, однако глава государства попросил его продолжать исполнять обязанности без указания срока окончания мандата.
На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт", которую возглавляет Меланшон, одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Консервативное "Национальное объединение" получило 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства.
Габриэль Атталь - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Премьер Франции не сможет остаться на своей должности, заявили в Париже
30 июня, 21:30
 
В миреФранцияЭммануэль МакронГабриэль АттальПарламентские выборы во Франции — 2024
 
 
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