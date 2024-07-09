https://ria.ru/20240709/frantsiya-1958567955.html

Лидер Социалистической партии Франции заявил о готовности стать премьером

Лидер Социалистической партии Франции заявил о готовности стать премьером - РИА Новости, 09.07.2024

Лидер Социалистической партии Франции заявил о готовности стать премьером

Лидер Социалистической партии Франции Оливье Фор заявил, что готов взять на себя обязанности премьер-министра страны. Трансляцию вел телеканал BFMTV. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T17:27

2024-07-09T17:27

2024-07-09T17:28

в мире

франция

эммануэль макрон

габриэль атталь

парламентские выборы во франции — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958181410_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_986ccb5498d6a71a4e6cd7172730884d.jpg

ПАРИЖ, 9 июл - РИА Новости. Лидер Социалистической партии Франции Оливье Фор заявил, что готов взять на себя обязанности премьер-министра страны. Трансляцию вел телеканал BFMTV.Ранее в понедельник Фор сообщил, что коалиция левых "Новый народный фронт", одержавшая победу на парламентских выборах во Франции, представит своего кандидата на пост премьер-министра в течение недели. "Все те, кто предшествовали мне на посту, который я сегодня занимаю, действовали из чувства долга и одновременно из желания служить стране. Я изначально нахожусь в тех же условиях, я готов принять эту должность", - прокомментировал он возможность стать премьером. При этом он отметил, что решение о выдвижении кандидата от левых должно сопровождаться диалогом с политическим партнерами по блоку "Новый народный фронт", поскольку коалиция сможет функционировать только при консенсусе и демократическом диалоге. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь подал в отставку в понедельник, на следующий день после внеочередных выборов в парламент, которые были проиграны коалицией президента Эммануэля Макрона, однако глава государства попросил его продолжать исполнять обязанности без указания срока окончания мандата. На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт", которую возглавляет Меланшон, одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Консервативное "Национальное объединение" получило 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства.

https://ria.ru/20240708/frantsiya-1958118282.html

https://ria.ru/20240630/melanshon-1956512213.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь, парламентские выборы во франции — 2024