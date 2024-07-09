https://ria.ru/20240709/frantsija-1958631721.html

Левой коалиции во Франции грозит распад, заявил эксперт

Левой коалиции во Франции грозит распад, заявил эксперт - РИА Новости, 09.07.2024

Левой коалиции во Франции грозит распад, заявил эксперт

Левой коалиции "Новый народный фронт", которая победила на парламентских выборах во Франции, грозит распад, это фейковая коалиция, взгляды которой даже нельзя... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T22:30

2024-07-09T22:30

2024-07-09T22:42

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ГААГА, 9 июл - РИА Новости. Левой коалиции "Новый народный фронт", которая победила на парламентских выборах во Франции, грозит распад, это фейковая коалиция, взгляды которой даже нельзя назвать по-настоящему "левыми", кроме того, внутри блока много различий, заявил РИА Новости эксперт в области международных отношений из Нидерландов, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл. "Если в 1930-х годах во Франции существовал реальный левый "Народный фронт" (коалиция левых политических партий и движений, находившаяся у власти во Франции с 1936 по 1937 год - ред.), который выступал против... фашизма, то нынешний "Новый народный фронт" - это фейковое объединение... Он поддерживает продолжение войны НАТО на Украине (продолжение военной помощи Украине странами НАТО - ред.) и действий Израиля в Газе. А такую позицию нельзя назвать "левой"", - заявил голландский политолог.По словам собеседника агентства, в мире произошла полная путаница и подмена политических терминов."Вся политика партий во Франции свелась к своего рода безвкусному центризму", - также отметил ван дер Пейл.Что касается левой коалиции, политолог усомнился в том, что она долго продержится."Скорее всего, "Новый народный фронт" распадется, учитывая существующие различия между партиями внутри блока. К сожалению, настоящей европейской политики не осталось, все свелось к НАТО и ЕС, вся наша политика диктуется из США", - резюмировал бывший профессор.На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт", которую возглавляет Жан-Люк Меланшон, одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Консервативное "Национальное объединение" получило 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства.Во вторник лидер Социалистической партии Франции Оливье Фор заявил, что готов взять на себя обязанности премьер-министра страны.Французские и европейские СМИ пишут, что отсутствие большинства в парламенте может погрузить Францию в затяжной политический кризис из-за невозможности сформировать новый кабинет министров и называют ситуацию "неуправляемой".Лидер левого блока Жан-Люк Меланшон в обращении к сторонникам заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон должен признать поражение на выборах, отправить в отставку действующего премьера Габриэля Атталя и позволить левой коалиции сформировать новый кабинет министров. По словам политика, левые готовы в новом правительстве реализовывать собственную политическую программу и исключают союз с оппонентами из коалиции Макрона.Атталь подал в отставку, однако глава государства попросил его продолжать исполнять обязанности без указания срока окончания мандата.

https://ria.ru/20240707/frantsiya-1958102789.html

https://ria.ru/20240708/frantsija-1958380675.html

https://ria.ru/20240708/attal-1958362347.html

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