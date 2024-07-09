https://ria.ru/20240709/finljandija-1958598552.html

Обокравший финский музей оружия мужчина попался там же на краже спиртного

Обокравший финский музей оружия мужчина попался там же на краже спиртного - РИА Новости, 09.07.2024

Обокравший финский музей оружия мужчина попался там же на краже спиртного

Подозреваемый в ограблении финского музея оружия задержан при повторной попытке проникнуть в музей и украсть спиртное, сообщает во вторник общественный вещатель РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:58

2024-07-09T18:58

2024-07-09T18:58

в мире

финляндия

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Подозреваемый в ограблении финского музея оружия задержан при повторной попытке проникнуть в музей и украсть спиртное, сообщает во вторник общественный вещатель Yle. Ранее в июле Yle со ссылкой на полицию сообщал, что неизвестные украли из оружейного музея в центральной Финляндии 34 единицы огнестрельного оружия. "Суд первой инстанции региона Пирканмаа наложил арест на мужчину по подозрению в двух кражах и тяжком преступлении, связанном с незаконным хранением и использованием огнестрельного оружия", - говорится в сообщении. По словам уголовного комиссара Кари Аалтио, мужчина повторно пытался проникнуть в музей в пятницу. Подозреваемый пробрался в нежилое помещение при музее и украл хранившийся там алкоголь, после чего был задержан, сообщает Yle. Как сообщает вещатель, украденные единицы оружия всё ещё числятся пропавшими. Полиция просит у очевидцев помощи в поисках их местонахождении. По информации Yle, задержанному 49 лет, он имеет криминальное прошлое. В частности, мужчина был ранее осужден за кражи в крупных размерах, за преступления, связанные с наркотиками, мошенничество и нарушение ПДД, а также за незаконное хранение огнестрельного оружия.

https://ria.ru/20240528/yle-1948892782.html

https://ria.ru/20240515/berlin-1946170584.html

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