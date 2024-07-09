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Обокравший финский музей оружия мужчина попался там же на краже спиртного - РИА Новости, 09.07.2024
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18:58 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/finljandija-1958598552.html
Обокравший финский музей оружия мужчина попался там же на краже спиртного
Обокравший финский музей оружия мужчина попался там же на краже спиртного - РИА Новости, 09.07.2024
Обокравший финский музей оружия мужчина попался там же на краже спиртного
Подозреваемый в ограблении финского музея оружия задержан при повторной попытке проникнуть в музей и украсть спиртное, сообщает во вторник общественный вещатель РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T18:58
2024-07-09T18:58
в мире
финляндия
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Подозреваемый в ограблении финского музея оружия задержан при повторной попытке проникнуть в музей и украсть спиртное, сообщает во вторник общественный вещатель Yle. Ранее в июле Yle со ссылкой на полицию сообщал, что неизвестные украли из оружейного музея в центральной Финляндии 34 единицы огнестрельного оружия. "Суд первой инстанции региона Пирканмаа наложил арест на мужчину по подозрению в двух кражах и тяжком преступлении, связанном с незаконным хранением и использованием огнестрельного оружия", - говорится в сообщении. По словам уголовного комиссара Кари Аалтио, мужчина повторно пытался проникнуть в музей в пятницу. Подозреваемый пробрался в нежилое помещение при музее и украл хранившийся там алкоголь, после чего был задержан, сообщает Yle. Как сообщает вещатель, украденные единицы оружия всё ещё числятся пропавшими. Полиция просит у очевидцев помощи в поисках их местонахождении. По информации Yle, задержанному 49 лет, он имеет криминальное прошлое. В частности, мужчина был ранее осужден за кражи в крупных размерах, за преступления, связанные с наркотиками, мошенничество и нарушение ПДД, а также за незаконное хранение огнестрельного оружия.
https://ria.ru/20240528/yle-1948892782.html
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в мире, финляндия
В мире, Финляндия
Обокравший финский музей оружия мужчина попался там же на краже спиртного

Yle: в Финляндии задержали подозреваемого в краже из музея оружия

© Flickr / David GallagherМашина полиции Финляндии
Машина полиции Финляндии - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Flickr / David Gallagher
Машина полиции Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Подозреваемый в ограблении финского музея оружия задержан при повторной попытке проникнуть в музей и украсть спиртное, сообщает во вторник общественный вещатель Yle.
Ранее в июле Yle со ссылкой на полицию сообщал, что неизвестные украли из оружейного музея в центральной Финляндии 34 единицы огнестрельного оружия.
"Суд первой инстанции региона Пирканмаа наложил арест на мужчину по подозрению в двух кражах и тяжком преступлении, связанном с незаконным хранением и использованием огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.
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По словам уголовного комиссара Кари Аалтио, мужчина повторно пытался проникнуть в музей в пятницу. Подозреваемый пробрался в нежилое помещение при музее и украл хранившийся там алкоголь, после чего был задержан, сообщает Yle.
Как сообщает вещатель, украденные единицы оружия всё ещё числятся пропавшими. Полиция просит у очевидцев помощи в поисках их местонахождении.
По информации Yle, задержанному 49 лет, он имеет криминальное прошлое. В частности, мужчина был ранее осужден за кражи в крупных размерах, за преступления, связанные с наркотиками, мошенничество и нарушение ПДД, а также за незаконное хранение огнестрельного оружия.
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