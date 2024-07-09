https://ria.ru/20240709/festival-1958511895.html

Фестиваль-пристройство собак пройдет в Воронцовском парке Москвы

Фестиваль-пристройство собак пройдет в Воронцовском парке Москвы - РИА Новости, 09.07.2024

Фестиваль-пристройство собак пройдет в Воронцовском парке Москвы

Фестиваль для всех любителей собак и их четвероногих друзей "Собаки, друзья и человеки" с выставкой-пристройством животных из приютов пройдет в Воронцовском... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:54

2024-07-09T14:54

2024-07-09T15:18

москва

животные

бездомные животные

домашние животные

собаки

благотворительность

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Фестиваль для всех любителей собак и их четвероногих друзей "Собаки, друзья и человеки" с выставкой-пристройством животных из приютов пройдет в Воронцовском парке Москвы, сообщает организатор мероприятий благотворительный фонд "Собаки, которые любят".На фестивале своих хозяев будут ждать собаки, которые ищут дом. Забрать понравившегося питомца можно после предъявления паспорта и заключения договора об ответственном содержании. Гостей фестиваля ждут мастер-классы и интерактивные игры для владельцев собак и их питомцев, подарки от организаторов, консультации от специалистов в области кинологии и ветеринарии, познавательные лекции о собаках и их владельцах.Для маленьких посетителей будут организованы детская зона с возможностью почувствовать себя в роли ветеринара, а также кинотеатр под открытым небом и шоу летающих собак от дог-фризби клуба.На территории фестиваля будут работать благотворительный маркет и пункт сбора подарков для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы.Фестиваль пройдет 21 июля с 13:00 до 17:00 на центральной поляне Воронцовского парка по адресу: г. Москва, Воронцовский парк, д.3Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Благотворительного фонда "Собаки, которые любят" и на странице в VK.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, животные, бездомные животные, домашние животные, собаки, благотворительность