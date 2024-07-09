Фестиваль-пристройство собак пройдет в Воронцовском парке Москвы
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Фестиваль "Собаки, друзья и человеки"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Фестиваль для всех любителей собак и их четвероногих друзей "Собаки, друзья и человеки" с выставкой-пристройством животных из приютов пройдет в Воронцовском парке Москвы, сообщает организатор мероприятий благотворительный фонд "Собаки, которые любят".
На фестивале своих хозяев будут ждать собаки, которые ищут дом. Забрать понравившегося питомца можно после предъявления паспорта и заключения договора об ответственном содержании.
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Фестиваль "Собаки, друзья и человеки"
Фестиваль "Собаки, друзья и человеки"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
1 из 3
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Фестиваль "Собаки, друзья и человеки"
Фестиваль "Собаки, друзья и человеки"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
2 из 3
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Фестиваль "Собаки, друзья и человеки"
Фестиваль "Собаки, друзья и человеки"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
3 из 3
Фестиваль "Собаки, друзья и человеки"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
1 из 3
Фестиваль "Собаки, друзья и человеки"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
2 из 3
Фестиваль "Собаки, друзья и человеки"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
3 из 3
Гостей фестиваля ждут мастер-классы и интерактивные игры для владельцев собак и их питомцев, подарки от организаторов, консультации от специалистов в области кинологии и ветеринарии, познавательные лекции о собаках и их владельцах.
Для маленьких посетителей будут организованы детская зона с возможностью почувствовать себя в роли ветеринара, а также кинотеатр под открытым небом и шоу летающих собак от дог-фризби клуба.
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Фестиваль "Собаки, друзья и человеки"
Фестиваль "Собаки, друзья и человеки"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
1 из 3
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Фестиваль "Собаки, друзья и человеки"
Фестиваль "Собаки, друзья и человеки"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
2 из 3
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Фестиваль "Собаки, друзья и человеки"
Фестиваль "Собаки, друзья и человеки"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
3 из 3
Фестиваль "Собаки, друзья и человеки"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
1 из 3
Фестиваль "Собаки, друзья и человеки"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
2 из 3
Фестиваль "Собаки, друзья и человеки"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
3 из 3
На территории фестиваля будут работать благотворительный маркет и пункт сбора подарков для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы.
Фестиваль пройдет 21 июля с 13:00 до 17:00 на центральной поляне Воронцовского парка по адресу: г. Москва, Воронцовский парк, д.3
Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Благотворительного фонда "Собаки, которые любят" и на странице в VK.
Кинолог рассказал, как защитить собаку от ультрафиолета
30 июня, 03:06