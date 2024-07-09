https://ria.ru/20240709/evroparlament-1958633415.html
Центристы договорились блокировать "Патриотов Европы" в ЕП, пишут СМИ
Центристы договорились блокировать "Патриотов Европы" в ЕП, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2024
Центристы договорились блокировать "Патриотов Европы" в ЕП, пишут СМИ
Центристские группы Европейского парламента договорились между собой не пропускать членов группы "Патриоты Европы" в какие-либо парламентские комитеты, сообщает РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T22:40
2024-07-09T22:40
2024-07-09T22:40
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Центристские группы Европейского парламента договорились между собой не пропускать членов группы "Патриоты Европы" в какие-либо парламентские комитеты, сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники в Европарламенте. О создании группы "Патриоты Европы" было объявлено в июле, среди ее лидеров – глава французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла и венгерский премьер Виктор Орбан. "Силы Европарламента, поддерживающие ЕС, договорились не пускать членов недавно созданной крайне правой группы "Патриоты Европы" ни в один парламентский комитет", - пишет портал. Как рассказал Euractiv источник, три центристские группы Европарламента - поддерживающая нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен праволиберальная Европейская народная партия (ЕНП), Группа "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" (S&D) и группа "Обновление Европы" (Renew Europe) - договорились создать "санитарный коридор", когда дело дойдет до следующих комитетов в Европарламенте. Фракция "Патриоты Европы" станет третьей по величине в ЕП, она будет состоять из 84 депутатов от 14 партий из 12 стран.
https://ria.ru/20240705/partiya-1957771031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, европарламент, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Европарламент, Евросоюз, Еврокомиссия
Центристы договорились блокировать "Патриотов Европы" в ЕП, пишут СМИ
Euractiv: центристы ЕП договорились не пускать "Патриотов Европы" в комитеты
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Центристские группы Европейского парламента договорились между собой не пропускать членов группы "Патриоты Европы" в какие-либо парламентские комитеты, сообщает портал Euractiv
со ссылкой на источники в Европарламенте.
О создании группы "Патриоты Европы" было объявлено в июле, среди ее лидеров – глава французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла и венгерский премьер Виктор Орбан.
"Силы Европарламента, поддерживающие ЕС, договорились не пускать членов недавно созданной крайне правой группы "Патриоты Европы" ни в один парламентский комитет", - пишет портал.
Как рассказал Euractiv источник, три центристские группы Европарламента - поддерживающая нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен праволиберальная Европейская народная партия (ЕНП), Группа "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" (S&D) и группа "Обновление Европы" (Renew Europe) - договорились создать "санитарный коридор", когда дело дойдет до следующих комитетов в Европарламенте.
Фракция "Патриоты Европы" станет третьей по величине в ЕП, она будет состоять из 84 депутатов от 14 партий из 12 стран.