https://ria.ru/20240709/evroparlament-1958633415.html

Центристы договорились блокировать "Патриотов Европы" в ЕП, пишут СМИ

Центристы договорились блокировать "Патриотов Европы" в ЕП, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2024

Центристы договорились блокировать "Патриотов Европы" в ЕП, пишут СМИ

Центристские группы Европейского парламента договорились между собой не пропускать членов группы "Патриоты Европы" в какие-либо парламентские комитеты, сообщает РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T22:40

2024-07-09T22:40

2024-07-09T22:40

в мире

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урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Центристские группы Европейского парламента договорились между собой не пропускать членов группы "Патриоты Европы" в какие-либо парламентские комитеты, сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники в Европарламенте. О создании группы "Патриоты Европы" было объявлено в июле, среди ее лидеров – глава французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла и венгерский премьер Виктор Орбан. "Силы Европарламента, поддерживающие ЕС, договорились не пускать членов недавно созданной крайне правой группы "Патриоты Европы" ни в один парламентский комитет", - пишет портал. Как рассказал Euractiv источник, три центристские группы Европарламента - поддерживающая нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен праволиберальная Европейская народная партия (ЕНП), Группа "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" (S&D) и группа "Обновление Европы" (Renew Europe) - договорились создать "санитарный коридор", когда дело дойдет до следующих комитетов в Европарламенте. Фракция "Патриоты Европы" станет третьей по величине в ЕП, она будет состоять из 84 депутатов от 14 партий из 12 стран.

https://ria.ru/20240705/partiya-1957771031.html

https://ria.ru/20240708/partija-1958218246.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, европарламент, евросоюз, еврокомиссия