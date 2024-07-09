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В Эстонии прокомментировали визит Орбана в Москву - РИА Новости, 09.07.2024
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20:38 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/estonija-1958617118.html
В Эстонии прокомментировали визит Орбана в Москву
В Эстонии прокомментировали визит Орбана в Москву - РИА Новости, 09.07.2024
В Эстонии прокомментировали визит Орбана в Москву
Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур пожаловался, что повышенное мировое внимание к визиту премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву отвлекает союзников от... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T20:38
2024-07-09T20:38
в мире
украина
вашингтон (штат)
москва
виктор орбан
ханно певкур
владимир путин
нато
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур пожаловался, что повышенное мировое внимание к визиту премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву отвлекает союзников от помощи Украине и обсуждения вопросов о её вступлении в Евросоюз и НАТО. Орбан с делегацией 5 июля прибыл в Москву и провел встречу с Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира". После Орбан посетил Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Из Китая он отправился в Вашингтон. "Все говорят "Орбан сейчас в Москве" вместо того, чтобы говорить о том, что нам нужно сделать внутри НАТО, внутри ЕС... Украина должна стать членом ЕС и НАТО, это должно быть нашим фокусом внимания. А эти маленькие отклонения... отвлекают нас от главного фокуса внимания, который заключается в помощи Украине выиграть в (конфликте - ред.)", - заявил Певкур на мероприятии в Вашингтоне, организованном изданиями Politico и Welt. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса пройдет 9-11 июля в Вашингтоне. Ранее телеканал CNN сообщал, что вступление Украины в НАТО будет описано как "необратимое" в проекте декларации по саммиту НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева "мостом к членству в НАТО". Агентство Франс Пресс передавало, что шансы Украины получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне практически равны нулю, это признают и в Киеве. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20240705/orban-1957694652.html
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в мире, украина, вашингтон (штат), москва, виктор орбан, ханно певкур, владимир путин, нато, евросоюз, politico, визит орбана в россию
В мире, Украина, Вашингтон (штат), Москва, Виктор Орбан, Ханно Певкур, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, Politico, Визит Орбана в Россию
В Эстонии прокомментировали визит Орбана в Москву

Минобороны Эстонии: визит Орбана в Москву отвлекает союзников от помощи Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур пожаловался, что повышенное мировое внимание к визиту премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву отвлекает союзников от помощи Украине и обсуждения вопросов о её вступлении в Евросоюз и НАТО.
Орбан с делегацией 5 июля прибыл в Москву и провел встречу с Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира". После Орбан посетил Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Из Китая он отправился в Вашингтон.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
"Ни в коем случае". Кая Каллас высказалась о визите Орбана в Москву
5 июля, 15:36
"Все говорят "Орбан сейчас в Москве" вместо того, чтобы говорить о том, что нам нужно сделать внутри НАТО, внутри ЕС... Украина должна стать членом ЕС и НАТО, это должно быть нашим фокусом внимания. А эти маленькие отклонения... отвлекают нас от главного фокуса внимания, который заключается в помощи Украине выиграть в (конфликте - ред.)", - заявил Певкур на мероприятии в Вашингтоне, организованном изданиями Politico и Welt.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.
Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса пройдет 9-11 июля в Вашингтоне.
Ранее телеканал CNN сообщал, что вступление Украины в НАТО будет описано как "необратимое" в проекте декларации по саммиту НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева "мостом к членству в НАТО".
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
В ФРГ удивлены отмене встречи Сийярто и Бербок после визита Орбана в Москву
8 июля, 14:56
Агентство Франс Пресс передавало, что шансы Украины получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне практически равны нулю, это признают и в Киеве.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Европа против Орбана: один-ноль в пользу венгра
6 июля, 08:00
 
В миреУкраинаВашингтон (штат)МоскваВиктор ОрбанХанно ПевкурВладимир ПутинНАТОЕвросоюзPoliticoВизит Орбана в Россию
 
 
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