Рейтинг@Mail.ru
В Энергодаре продолжают восстанавливать энергоинфраструктуру - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:55 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/energodar-1958408998.html
В Энергодаре продолжают восстанавливать энергоинфраструктуру
В Энергодаре продолжают восстанавливать энергоинфраструктуру - РИА Новости, 09.07.2024
В Энергодаре продолжают восстанавливать энергоинфраструктуру
Специалисты продолжают восстанавливать поврежденную ударами ВСУ энергетическую инфраструктуру Энергодара, сообщила РИА новости директор по коммуникациям... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T07:55
2024-07-09T07:55
энергодар
днепр (город)
европа
алексей лихачев
вооруженные силы украины
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947951309_0:0:3016:1696_1920x0_80_0_0_ef2f91d0ead65294a0e719eeaef94da5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Специалисты продолжают восстанавливать поврежденную ударами ВСУ энергетическую инфраструктуру Энергодара, сообщила РИА новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. "Восстановительные работы еще идут. Их сроки зависят не только от нас, но и от состояния сетей. Мы делаем все возможное, чтобы завершить в кратчайшие сроки. Как только будет восстановлена система энергоснабжения, графики отключений электроэнергии будут отменены" , - сказала она. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев 3 июля сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре. Девять работников ЗАЭС, по уточненным данным, пострадали, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. В результате атаки ВСУ на подстанцию большая часть Энергодара осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению города, рассказал ранее глава администрации города Эдуард Сеновоз. Из-за критической ситуации в городе введены временные графики отключения электроэнергии. Ранее ВСУ атаковали подстанцию "Луч", что привело к ее полному разрушению. Энергодар является городом-спутником и находится рядом с Запорожской АЭС, которая расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
https://ria.ru/20240705/vsu-1957714450.html
https://ria.ru/20240622/yashina-1954647101.html
энергодар
днепр (город)
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947951309_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_3f804fae3f7b0d38a99a475d358dfe70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энергодар, днепр (город), европа, алексей лихачев, вооруженные силы украины, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Энергодар, Днепр (город), Европа, Алексей Лихачев, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В Энергодаре продолжают восстанавливать энергоинфраструктуру

ЗАЭС: в Энергодаре продолжают восстанавливать энергоинфраструктуру

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Специалисты продолжают восстанавливать поврежденную ударами ВСУ энергетическую инфраструктуру Энергодара, сообщила РИА новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
"Восстановительные работы еще идут. Их сроки зависят не только от нас, но и от состояния сетей. Мы делаем все возможное, чтобы завершить в кратчайшие сроки. Как только будет восстановлена система энергоснабжения, графики отключений электроэнергии будут отменены" , - сказала она.
Подстанция Луч в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
ВСУ несколько раз ударили артиллерией в район подстанции "Луч" в Энергодаре
5 июля, 16:39
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев 3 июля сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре. Девять работников ЗАЭС, по уточненным данным, пострадали, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. В результате атаки ВСУ на подстанцию большая часть Энергодара осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению города, рассказал ранее глава администрации города Эдуард Сеновоз. Из-за критической ситуации в городе введены временные графики отключения электроэнергии.
Ранее ВСУ атаковали подстанцию "Луч", что привело к ее полному разрушению.
Энергодар является городом-спутником и находится рядом с Запорожской АЭС, которая расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Представитель ЗАЭС оценила шансы восстановить подстанцию в Энергодаре
22 июня, 00:12
 
ЭнергодарДнепр (город)ЕвропаАлексей ЛихачевВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала