https://ria.ru/20240709/energodar-1958408998.html

В Энергодаре продолжают восстанавливать энергоинфраструктуру

В Энергодаре продолжают восстанавливать энергоинфраструктуру - РИА Новости, 09.07.2024

В Энергодаре продолжают восстанавливать энергоинфраструктуру

Специалисты продолжают восстанавливать поврежденную ударами ВСУ энергетическую инфраструктуру Энергодара, сообщила РИА новости директор по коммуникациям... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T07:55

2024-07-09T07:55

2024-07-09T07:55

энергодар

днепр (город)

европа

алексей лихачев

вооруженные силы украины

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Специалисты продолжают восстанавливать поврежденную ударами ВСУ энергетическую инфраструктуру Энергодара, сообщила РИА новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. "Восстановительные работы еще идут. Их сроки зависят не только от нас, но и от состояния сетей. Мы делаем все возможное, чтобы завершить в кратчайшие сроки. Как только будет восстановлена система энергоснабжения, графики отключений электроэнергии будут отменены" , - сказала она. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев 3 июля сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре. Девять работников ЗАЭС, по уточненным данным, пострадали, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. В результате атаки ВСУ на подстанцию большая часть Энергодара осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению города, рассказал ранее глава администрации города Эдуард Сеновоз. Из-за критической ситуации в городе введены временные графики отключения электроэнергии. Ранее ВСУ атаковали подстанцию "Луч", что привело к ее полному разрушению. Энергодар является городом-спутником и находится рядом с Запорожской АЭС, которая расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.

https://ria.ru/20240705/vsu-1957714450.html

https://ria.ru/20240622/yashina-1954647101.html

энергодар

днепр (город)

европа

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энергодар, днепр (город), европа, алексей лихачев, вооруженные силы украины, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"