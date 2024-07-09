https://ria.ru/20240709/elektrosnabzhenie-1958547893.html

В Ростовской и Астраханской областях нарушено электроснабжение

В Ростовской и Астраханской областях нарушено электроснабжение - РИА Новости, 09.07.2024

В Ростовской и Астраханской областях нарушено электроснабжение

Электроснабжение нарушено из-за жары в Ростовской и Астраханской областях, Краснодарском крае и Адыгее, без света около 600 тысяч человек, ведутся... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:27

2024-07-09T16:27

2024-07-09T16:32

астраханская область

краснодарский край

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180354_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_a5680ae05df0c911b5556d5edf2ac4ca.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Электроснабжение нарушено из-за жары в Ростовской и Астраханской областях, Краснодарском крае и Адыгее, без света около 600 тысяч человек, ведутся аварийно-восстановительные работы в усиленном режиме, сообщило Минэнерго РФ в Telegram-канале."Аномально высокая температура наружного воздуха стала основной причиной массовых нарушений электроснабжения в ряде регионов России. По оперативным данным без энергоснабжения находятся: Ростовская область - более 324 тысяч человек; Краснодарский край и республика Адыгея - 181 тысяча человек; Астраханская область - 94,3 тысячи потребителей", - говорится в сообщении министерства."Энергетики этих регионов осуществляют аварийно-восстановительные работы в усиленном режиме", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240709/zhara-1958528938.html

астраханская область

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

астраханская область, краснодарский край, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия