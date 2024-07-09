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В Ростовской и Астраханской областях нарушено электроснабжение - РИА Новости, 09.07.2024
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16:27 09.07.2024 (обновлено: 16:32 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/elektrosnabzhenie-1958547893.html
В Ростовской и Астраханской областях нарушено электроснабжение
В Ростовской и Астраханской областях нарушено электроснабжение - РИА Новости, 09.07.2024
В Ростовской и Астраханской областях нарушено электроснабжение
Электроснабжение нарушено из-за жары в Ростовской и Астраханской областях, Краснодарском крае и Адыгее, без света около 600 тысяч человек, ведутся... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:27
2024-07-09T16:32
астраханская область
краснодарский край
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
происшествия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Электроснабжение нарушено из-за жары в Ростовской и Астраханской областях, Краснодарском крае и Адыгее, без света около 600 тысяч человек, ведутся аварийно-восстановительные работы в усиленном режиме, сообщило Минэнерго РФ в Telegram-канале."Аномально высокая температура наружного воздуха стала основной причиной массовых нарушений электроснабжения в ряде регионов России. По оперативным данным без энергоснабжения находятся: Ростовская область - более 324 тысяч человек; Краснодарский край и республика Адыгея - 181 тысяча человек; Астраханская область - 94,3 тысячи потребителей", - говорится в сообщении министерства."Энергетики этих регионов осуществляют аварийно-восстановительные работы в усиленном режиме", - добавляется в сообщении.
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астраханская область
краснодарский край
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астраханская область, краснодарский край, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия
Астраханская область, Краснодарский край, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Происшествия
В Ростовской и Астраханской областях нарушено электроснабжение

В Ростовской и Астраханской областях из-за жары нарушено электроснабжение

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Электроснабжение нарушено из-за жары в Ростовской и Астраханской областях, Краснодарском крае и Адыгее, без света около 600 тысяч человек, ведутся аварийно-восстановительные работы в усиленном режиме, сообщило Минэнерго РФ в Telegram-канале.
"Аномально высокая температура наружного воздуха стала основной причиной массовых нарушений электроснабжения в ряде регионов России. По оперативным данным без энергоснабжения находятся: Ростовская область - более 324 тысяч человек; Краснодарский край и республика Адыгея - 181 тысяча человек; Астраханская область - 94,3 тысячи потребителей", - говорится в сообщении министерства.
"Энергетики этих регионов осуществляют аварийно-восстановительные работы в усиленном режиме", - добавляется в сообщении.
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Астраханская областьКраснодарский крайРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Происшествия
 
 
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