https://ria.ru/20240709/dtp-1958428421.html
МЧС рассказало подробности ДТП с маршруткой в Запорожской области
МЧС рассказало подробности ДТП с маршруткой в Запорожской области - РИА Новости, 09.07.2024
МЧС рассказало подробности ДТП с маршруткой в Запорожской области
ДТП с маршурткой на железнодорожном переезде в Запорожской области, где погибли пять человек, произошло в результате столкновения с грузовым поездом, сообщается РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T10:23
2024-07-09T10:23
2024-07-09T10:35
происшествия
запорожская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. ДТП с маршурткой на железнодорожном переезде в Запорожской области, где погибли пять человек, произошло в результате столкновения с грузовым поездом, сообщается в Telegram-канале МЧС России."МЧС России: грузовой поезд и маршрутка столкнулись в Запорожье. Авария произошла на железнодорожном переезде в районе села Новобогдановка. В маршрутке находилось 7 человек. Сотрудники МЧС России деблокировали всех и передали врачам. Предварительно, 5 человек погибли. Один пассажир и водитель госпитализированы", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работали 15 специалистов и 4 единицы техники МЧС России.Ранее о ДТП на железнодорожном переезде, в которое попал ехавший в сторону Крыма микроавтобус, и гибели 5 человек и госпитализации двоих сообщил глава администрации Мелитопольского муниципального округа Андрей Сигута.
https://ria.ru/20240708/svinja-1958331944.html
https://ria.ru/20240708/dtp-1958287090.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, запорожская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Запорожская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС рассказало подробности ДТП с маршруткой в Запорожской области
Попавшая в ДТП в Запорожской области маршрутка столкнулась с грузовым поездом