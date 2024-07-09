https://ria.ru/20240709/dtp-1958428421.html

МЧС рассказало подробности ДТП с маршруткой в Запорожской области

МЧС рассказало подробности ДТП с маршруткой в Запорожской области - РИА Новости, 09.07.2024

МЧС рассказало подробности ДТП с маршруткой в Запорожской области

ДТП с маршурткой на железнодорожном переезде в Запорожской области, где погибли пять человек, произошло в результате столкновения с грузовым поездом, сообщается РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T10:23

2024-07-09T10:23

2024-07-09T10:35

происшествия

запорожская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. ДТП с маршурткой на железнодорожном переезде в Запорожской области, где погибли пять человек, произошло в результате столкновения с грузовым поездом, сообщается в Telegram-канале МЧС России."МЧС России: грузовой поезд и маршрутка столкнулись в Запорожье. Авария произошла на железнодорожном переезде в районе села Новобогдановка. В маршрутке находилось 7 человек. Сотрудники МЧС России деблокировали всех и передали врачам. Предварительно, 5 человек погибли. Один пассажир и водитель госпитализированы", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работали 15 специалистов и 4 единицы техники МЧС России.Ранее о ДТП на железнодорожном переезде, в которое попал ехавший в сторону Крыма микроавтобус, и гибели 5 человек и госпитализации двоих сообщил глава администрации Мелитопольского муниципального округа Андрей Сигута.

https://ria.ru/20240708/svinja-1958331944.html

https://ria.ru/20240708/dtp-1958287090.html

запорожская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, запорожская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)