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В ДТП в Запорожской области погибли пять человек

В ДТП в Запорожской области погибли пять человек - РИА Новости, 09.07.2024

В ДТП в Запорожской области погибли пять человек

В ДТП с микроавтобусом на железнодорожном переезде в Запорожской области погибли пять человек, двое госпитализированы, сообщил глава администрации... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T09:14

2024-07-09T09:14

2024-07-09T09:19

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. В ДТП с микроавтобусом на железнодорожном переезде в Запорожской области погибли пять человек, двое госпитализированы, сообщил глава администрации Мелитопольского муниципального округа Андрей Сигута в своем Telegram-канале."На трассе Москва-Симферополь двигался микроавтобус пассажирский из Михайловки в сторону Крыма. Люди ехали на операцию, были сопровождающие. В автобусе находилось 7 человек, 5 из которых погибли. Двое помещены в областную мелитопольскую больницу", - сказал Сигута.

запорожская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, происшествия