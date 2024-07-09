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В ДТП в Запорожской области погибли пять человек
В ДТП в Запорожской области погибли пять человек - РИА Новости, 09.07.2024
В ДТП в Запорожской области погибли пять человек
В ДТП с микроавтобусом на железнодорожном переезде в Запорожской области погибли пять человек, двое госпитализированы, сообщил глава администрации... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T09:14
2024-07-09T09:14
2024-07-09T09:19
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. В ДТП с микроавтобусом на железнодорожном переезде в Запорожской области погибли пять человек, двое госпитализированы, сообщил глава администрации Мелитопольского муниципального округа Андрей Сигута в своем Telegram-канале."На трассе Москва-Симферополь двигался микроавтобус пассажирский из Михайловки в сторону Крыма. Люди ехали на операцию, были сопровождающие. В автобусе находилось 7 человек, 5 из которых погибли. Двое помещены в областную мелитопольскую больницу", - сказал Сигута.
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, происшествия
Запорожская область, Происшествия
В ДТП в Запорожской области погибли пять человек
В ДТП на железнодорожном переезде в Запорожской области погибли пять человек