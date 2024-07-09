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В ДТП в Запорожской области погибли пять человек - РИА Новости, 09.07.2024
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09:14 09.07.2024 (обновлено: 09:19 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/dtp-1958416465.html
В ДТП в Запорожской области погибли пять человек
В ДТП в Запорожской области погибли пять человек - РИА Новости, 09.07.2024
В ДТП в Запорожской области погибли пять человек
В ДТП с микроавтобусом на железнодорожном переезде в Запорожской области погибли пять человек, двое госпитализированы, сообщил глава администрации... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T09:14
2024-07-09T09:19
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. В ДТП с микроавтобусом на железнодорожном переезде в Запорожской области погибли пять человек, двое госпитализированы, сообщил глава администрации Мелитопольского муниципального округа Андрей Сигута в своем Telegram-канале."На трассе Москва-Симферополь двигался микроавтобус пассажирский из Михайловки в сторону Крыма. Люди ехали на операцию, были сопровождающие. В автобусе находилось 7 человек, 5 из которых погибли. Двое помещены в областную мелитопольскую больницу", - сказал Сигута.
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запорожская область, происшествия
Запорожская область, Происшествия
В ДТП в Запорожской области погибли пять человек

В ДТП на железнодорожном переезде в Запорожской области погибли пять человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. В ДТП с микроавтобусом на железнодорожном переезде в Запорожской области погибли пять человек, двое госпитализированы, сообщил глава администрации Мелитопольского муниципального округа Андрей Сигута в своем Telegram-канале.
"На трассе Москва-Симферополь двигался микроавтобус пассажирский из Михайловки в сторону Крыма. Люди ехали на операцию, были сопровождающие. В автобусе находилось 7 человек, 5 из которых погибли. Двое помещены в областную мелитопольскую больницу", - сказал Сигута.
 
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