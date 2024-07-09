https://ria.ru/20240709/draganov-1958607593.html

В доме экс-депутата Драганова прошли обыски

В доме экс-депутата Драганова прошли обыски - РИА Новости, 09.07.2024

В доме экс-депутата Драганова прошли обыски

Силовики провели обыски в доме экс-депутата Госдумы Валерия Драганова в подмосковном Красногорске, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T19:46

2024-07-09T19:46

2024-07-09T23:48

происшествия

красногорск

валерий драганов

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Силовики провели обыски в доме экс-депутата Госдумы Валерия Драганова в подмосковном Красногорске, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В доме Драганова прошли обыски", — сказал собеседник агентства. По предварительным данным, обыски связаны с Российской буровой корпорацией, не исключено, что проводили их из-за неуплаты налогов. При этом собеседник не смог уточнить, в каком процессуальном статусе находится сам экс-депутат. Драганов был депутатом третьего, четвертого и пятого созывов Госдумы. Он автор ряда книг и киносценариев. Кроме того, Драганов награжден знаком "Почетный таможенник России".

https://ria.ru/20240622/arest-1954696681.html

красногорск

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происшествия, красногорск, валерий драганов, госдума рф, московская область (подмосковье), россия