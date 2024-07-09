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В доме экс-депутата Драганова прошли обыски - РИА Новости, 09.07.2024
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19:46 09.07.2024 (обновлено: 23:48 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/draganov-1958607593.html
В доме экс-депутата Драганова прошли обыски
В доме экс-депутата Драганова прошли обыски - РИА Новости, 09.07.2024
В доме экс-депутата Драганова прошли обыски
Силовики провели обыски в доме экс-депутата Госдумы Валерия Драганова в подмосковном Красногорске, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T19:46
2024-07-09T23:48
происшествия
красногорск
валерий драганов
госдума рф
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Силовики провели обыски в доме экс-депутата Госдумы Валерия Драганова в подмосковном Красногорске, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В доме Драганова прошли обыски", — сказал собеседник агентства. По предварительным данным, обыски связаны с Российской буровой корпорацией, не исключено, что проводили их из-за неуплаты налогов. При этом собеседник не смог уточнить, в каком процессуальном статусе находится сам экс-депутат. Драганов был депутатом третьего, четвертого и пятого созывов Госдумы. Он автор ряда книг и киносценариев. Кроме того, Драганов награжден знаком "Почетный таможенник России".
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красногорск
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происшествия, красногорск, валерий драганов, госдума рф, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Красногорск, Валерий Драганов, Госдума РФ, Московская область (Подмосковье), Россия
В доме экс-депутата Драганова прошли обыски

В подмосковном Красногорске прошли обыски в доме экс-депутата Валерия Драганова

© РИА Новости / Михаил ФомичевВалерий Драганов
Валерий Драганов - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Валерий Драганов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Силовики провели обыски в доме экс-депутата Госдумы Валерия Драганова в подмосковном Красногорске, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"В доме Драганова прошли обыски", — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, обыски связаны с Российской буровой корпорацией, не исключено, что проводили их из-за неуплаты налогов. При этом собеседник не смог уточнить, в каком процессуальном статусе находится сам экс-депутат.
Драганов был депутатом третьего, четвертого и пятого созывов Госдумы. Он автор ряда книг и киносценариев. Кроме того, Драганов награжден знаком "Почетный таможенник России".
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ПроисшествияКрасногорскВалерий ДрагановГосдума РФМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
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