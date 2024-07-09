https://ria.ru/20240709/donetsk-1958605635.html

При обстреле Донецка пострадал мирный житель

При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 09.07.2024

При обстреле Донецка пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, сообщило в... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T19:39

2024-07-09T19:39

2024-07-09T19:39

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 16.00 мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Петровский район Донецка. "Город Донецк (Петровский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в районе МБОУ "Школа № 106 г. Донецка" ранен мужчина 1959 года рождения", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, в результате обстрела в Никитовском районе Горловки повреждены частные жилые дома и линии электропередачи, а в центре города обесточены десять трансформаторных подстанций в микрорайоне "88 квартал". Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецк

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в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины