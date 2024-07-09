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При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 09.07.2024
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19:39 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/donetsk-1958605635.html
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 09.07.2024
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, сообщило в... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T19:39
2024-07-09T19:39
в мире
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 16.00 мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Петровский район Донецка. "Город Донецк (Петровский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в районе МБОУ "Школа № 106 г. Донецка" ранен мужчина 1959 года рождения", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, в результате обстрела в Никитовском районе Горловки повреждены частные жилые дома и линии электропередачи, а в центре города обесточены десять трансформаторных подстанций в микрорайоне "88 квартал". Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
петровский район
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в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
В мире, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка пострадал мирный житель

При украинском обстреле Петровского района Донецка пострадал мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 16.00 мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Петровский район Донецка.
"Город Донецк (Петровский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в районе МБОУ "Школа № 106 г. Донецка" ранен мужчина 1959 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, в результате обстрела в Никитовском районе Горловки повреждены частные жилые дома и линии электропередачи, а в центре города обесточены десять трансформаторных подстанций в микрорайоне "88 квартал".
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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