https://ria.ru/20240709/donetsk-1958573061.html

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 09.07.2024

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T17:43

2024-07-09T17:43

2024-07-09T17:43

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петровский район

донецк

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 16.00 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, ВСУ с 15.10 по 15.30 выпустили шесть "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по центру Горловки. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240709/obstrel-1958461095.html

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петровский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины