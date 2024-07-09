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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 09.07.2024
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T17:43
2024-07-09T17:43
2024-07-09T17:43
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 16.00 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, ВСУ с 15.10 по 15.30 выпустили шесть "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по центру Горловки. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240709/obstrel-1958461095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
В мире, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Петровский район Донецка