https://ria.ru/20240709/domodedovo-1958614684.html

В Домодедово на трассе М-4 "Дон" пять человек избили и похитили мужчину

В Домодедово на трассе М-4 "Дон" пять человек избили и похитили мужчину - РИА Новости, 09.07.2024

В Домодедово на трассе М-4 "Дон" пять человек избили и похитили мужчину

На трассе М-4 "Дон" в Домодедово пять человек избили и похитили мужчину, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T20:22

2024-07-09T20:22

2024-07-09T21:18

происшествия

россия

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. На трассе М-4 "Дон" в Домодедово пять человек избили и похитили мужчину, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД."В дежурную часть <...> поступило сообщение о том, что на 32-м километре трассы М-4 "Дон" недалеко от села Ям избили мужчину и увезли на автомашине", — говорится в релизе.Прибывшие по вызову полицейские установили пятерых подозреваемых в возрасте от 19 до 32 лет. Пострадавший 1989 года рождения получил телесные повреждения.При задержании злоумышленники оказали активное сопротивление, полицейскому пришлось два раза выстрелить в воздух из табельного оружия. Никто не пострадал.Подозреваемых доставили в территориальный отдел полиции.

https://ria.ru/20231107/politsiya-1908002040.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, домодедово (аэропорт)