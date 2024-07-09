https://ria.ru/20240709/domodedovo-1958614684.html
В Домодедово на трассе М-4 "Дон" пять человек избили и похитили мужчину
В Домодедово на трассе М-4 "Дон" пять человек избили и похитили мужчину - РИА Новости, 09.07.2024
В Домодедово на трассе М-4 "Дон" пять человек избили и похитили мужчину
На трассе М-4 "Дон" в Домодедово пять человек избили и похитили мужчину, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T20:22
2024-07-09T20:22
2024-07-09T21:18
происшествия
россия
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. На трассе М-4 "Дон" в Домодедово пять человек избили и похитили мужчину, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД."В дежурную часть <...> поступило сообщение о том, что на 32-м километре трассы М-4 "Дон" недалеко от села Ям избили мужчину и увезли на автомашине", — говорится в релизе.Прибывшие по вызову полицейские установили пятерых подозреваемых в возрасте от 19 до 32 лет. Пострадавший 1989 года рождения получил телесные повреждения.При задержании злоумышленники оказали активное сопротивление, полицейскому пришлось два раза выстрелить в воздух из табельного оружия. Никто не пострадал.Подозреваемых доставили в территориальный отдел полиции.
https://ria.ru/20231107/politsiya-1908002040.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, домодедово (аэропорт)
Происшествия, Россия, Домодедово (аэропорт)
В Домодедово на трассе М-4 "Дон" пять человек избили и похитили мужчину
В Домодедове полицейские со стрельбой задержали 5 человек, избивших мужчину
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости.
На трассе М-4 "Дон" в Домодедово пять человек избили и похитили мужчину, сообщили в пресс-службе
подмосковного главка МВД.
"В дежурную часть <...> поступило сообщение о том, что на 32-м километре трассы М-4 "Дон" недалеко от села Ям избили мужчину и увезли на автомашине", — говорится в релизе.
Прибывшие по вызову полицейские установили пятерых подозреваемых в возрасте от 19 до 32 лет. Пострадавший 1989 года рождения получил телесные повреждения.
При задержании злоумышленники оказали активное сопротивление, полицейскому пришлось два раза выстрелить в воздух из табельного оружия. Никто не пострадал.
Подозреваемых доставили в территориальный отдел полиции.