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В Домодедово на трассе М-4 "Дон" пять человек избили и похитили мужчину - РИА Новости, 09.07.2024
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20:22 09.07.2024 (обновлено: 21:18 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/domodedovo-1958614684.html
В Домодедово на трассе М-4 "Дон" пять человек избили и похитили мужчину
В Домодедово на трассе М-4 "Дон" пять человек избили и похитили мужчину - РИА Новости, 09.07.2024
В Домодедово на трассе М-4 "Дон" пять человек избили и похитили мужчину
На трассе М-4 "Дон" в Домодедово пять человек избили и похитили мужчину, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T20:22
2024-07-09T21:18
происшествия
россия
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. На трассе М-4 "Дон" в Домодедово пять человек избили и похитили мужчину, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД."В дежурную часть &lt;...&gt; поступило сообщение о том, что на 32-м километре трассы М-4 "Дон" недалеко от села Ям избили мужчину и увезли на автомашине", — говорится в релизе.Прибывшие по вызову полицейские установили пятерых подозреваемых в возрасте от 19 до 32 лет. Пострадавший 1989 года рождения получил телесные повреждения.При задержании злоумышленники оказали активное сопротивление, полицейскому пришлось два раза выстрелить в воздух из табельного оружия. Никто не пострадал.Подозреваемых доставили в территориальный отдел полиции.
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происшествия, россия, домодедово (аэропорт)
Происшествия, Россия, Домодедово (аэропорт)
В Домодедово на трассе М-4 "Дон" пять человек избили и похитили мужчину

В Домодедове полицейские со стрельбой задержали 5 человек, избивших мужчину

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль МВД России
Автомобиль МВД России - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль МВД России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. На трассе М-4 "Дон" в Домодедово пять человек избили и похитили мужчину, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.
"В дежурную часть <...> поступило сообщение о том, что на 32-м километре трассы М-4 "Дон" недалеко от села Ям избили мужчину и увезли на автомашине", — говорится в релизе.
Прибывшие по вызову полицейские установили пятерых подозреваемых в возрасте от 19 до 32 лет. Пострадавший 1989 года рождения получил телесные повреждения.
При задержании злоумышленники оказали активное сопротивление, полицейскому пришлось два раза выстрелить в воздух из табельного оружия. Никто не пострадал.
Подозреваемых доставили в территориальный отдел полиции.
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ПроисшествияРоссияДомодедово (аэропорт)
 
 
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