РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Четырехэтажный жилой дом загорелся в Батайске Ростовской области, идет эвакуация жителей из соседнего дома из-за плотной застройки, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "В 12.25 поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном жилом доме на улице Ворошилова, 11 в Батайске. Горит кровля на площади 500 "квадратов", - сказал представитель ведомства. Он добавил, что проводится эвакуация жителей из соседнего дома из-за плотности застройки. В 13.30 объявлен третий ранг пожара. Эвакуированы 20 человек. Пожар тушат 46 человек и 15 единиц техники.
В Ростовской области загорелся четырехэтажный жилой дом
в Батайске Ростовской области загорелся 4-этажный жилой дом, идет эвакуация
На месте пожара в многоквартирном доме в Батайске Ростовской области. Кадр видео очевидца
На месте пожара в многоквартирном доме в Батайске Ростовской области. Кадр видео очевидца
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Четырехэтажный жилой дом загорелся в Батайске Ростовской области, идет эвакуация жителей из соседнего дома из-за плотной застройки, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
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"В 12.25 поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном жилом доме на улице Ворошилова, 11 в Батайске. Горит кровля на площади 500 "квадратов", - сказал представитель ведомства.
На месте пожара в многоквартирном доме в Батайске Ростовской области. Кадр видео очевидца
На месте пожара в многоквартирном доме в Батайске Ростовской области. Кадр видео очевидца
1 из 2
На месте пожара в многоквартирном доме в Батайске Ростовской области. Кадр видео очевидца
На месте пожара в многоквартирном доме в Батайске Ростовской области. Кадр видео очевидца
2 из 2
На месте пожара в многоквартирном доме в Батайске Ростовской области. Кадр видео очевидца
1 из 2
На месте пожара в многоквартирном доме в Батайске Ростовской области. Кадр видео очевидца
2 из 2
Он добавил, что проводится эвакуация жителей из соседнего дома из-за плотности застройки.
В 13.30 объявлен третий ранг пожара. Эвакуированы 20 человек.
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