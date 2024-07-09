Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области загорелся четырехэтажный жилой дом - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 09.07.2024 (обновлено: 14:30 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/dom-1958496253.html
В Ростовской области загорелся четырехэтажный жилой дом
В Ростовской области загорелся четырехэтажный жилой дом - РИА Новости, 09.07.2024
В Ростовской области загорелся четырехэтажный жилой дом
Четырехэтажный жилой дом загорелся в Батайске Ростовской области, идет эвакуация жителей из соседнего дома из-за плотной застройки, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:19
2024-07-09T14:30
происшествия
батайск
ростовская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958499147_0:305:804:757_1920x0_80_0_0_6fd8c2cff8336fd4ea0563ea763bdad1.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Четырехэтажный жилой дом загорелся в Батайске Ростовской области, идет эвакуация жителей из соседнего дома из-за плотной застройки, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "В 12.25 поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном жилом доме на улице Ворошилова, 11 в Батайске. Горит кровля на площади 500 "квадратов", - сказал представитель ведомства. Он добавил, что проводится эвакуация жителей из соседнего дома из-за плотности застройки. В 13.30 объявлен третий ранг пожара. Эвакуированы 20 человек. Пожар тушат 46 человек и 15 единиц техники.
https://ria.ru/20240709/pozhar-1958432600.html
батайск
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958499147_0:229:804:832_1920x0_80_0_0_c6b95746d6c0516a9d7e1bef703a475a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, батайск, ростовская область, россия
Происшествия, Батайск, Ростовская область, Россия
В Ростовской области загорелся четырехэтажный жилой дом

в Батайске Ростовской области загорелся 4-этажный жилой дом, идет эвакуация

На месте пожара в многоквартирном доме в Батайске Ростовской области. Кадр видео очевидца
На месте пожара в многоквартирном доме в Батайске Ростовской области. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
На месте пожара в многоквартирном доме в Батайске Ростовской области. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Четырехэтажный жилой дом загорелся в Батайске Ростовской области, идет эвакуация жителей из соседнего дома из-за плотной застройки, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
«
"В 12.25 поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном жилом доме на улице Ворошилова, 11 в Батайске. Горит кровля на площади 500 "квадратов", - сказал представитель ведомства.
На месте пожара в многоквартирном доме в Батайске Ростовской области. Кадр видео очевидца
На месте пожара в многоквартирном доме в Батайске Ростовской области. Кадр видео очевидца
На месте пожара в многоквартирном доме в Батайске Ростовской области. Кадр видео очевидца
1 из 2
На месте пожара в многоквартирном доме в Батайске Ростовской области. Кадр видео очевидца
На месте пожара в многоквартирном доме в Батайске Ростовской области. Кадр видео очевидца
На месте пожара в многоквартирном доме в Батайске Ростовской области. Кадр видео очевидца
2 из 2
На месте пожара в многоквартирном доме в Батайске Ростовской области. Кадр видео очевидца
1 из 2
На месте пожара в многоквартирном доме в Батайске Ростовской области. Кадр видео очевидца
2 из 2
Он добавил, что проводится эвакуация жителей из соседнего дома из-за плотности застройки.
В 13.30 объявлен третий ранг пожара. Эвакуированы 20 человек.
Пожар тушат 46 человек и 15 единиц техники.
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Два пожарных поезда направили для тушения пожара в Калаче-на-Дону
Вчера, 10:40
 
ПроисшествияБатайскРостовская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала