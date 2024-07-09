https://ria.ru/20240709/dom-1958496253.html

В Ростовской области загорелся четырехэтажный жилой дом

В Ростовской области загорелся четырехэтажный жилой дом - РИА Новости, 09.07.2024

В Ростовской области загорелся четырехэтажный жилой дом

Четырехэтажный жилой дом загорелся в Батайске Ростовской области, идет эвакуация жителей из соседнего дома из-за плотной застройки, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:19

2024-07-09T14:19

2024-07-09T14:30

происшествия

батайск

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Четырехэтажный жилой дом загорелся в Батайске Ростовской области, идет эвакуация жителей из соседнего дома из-за плотной застройки, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "В 12.25 поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном жилом доме на улице Ворошилова, 11 в Батайске. Горит кровля на площади 500 "квадратов", - сказал представитель ведомства. Он добавил, что проводится эвакуация жителей из соседнего дома из-за плотности застройки. В 13.30 объявлен третий ранг пожара. Эвакуированы 20 человек. Пожар тушат 46 человек и 15 единиц техники.

https://ria.ru/20240709/pozhar-1958432600.html

батайск

ростовская область

россия

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происшествия, батайск, ростовская область, россия