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В России чаще стали использовать запрещенную пищевую добавку
В России чаще стали использовать запрещенную пищевую добавку - РИА Новости, 09.07.2024
В России чаще стали использовать запрещенную пищевую добавку
В России случаи использования производителями мясной и молочной продукции запрещенной добавки — микробной трансглютаминазы (мТГ), или "мясного клея", участились РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T09:34
2024-07-09T09:34
2024-07-09T10:50
здоровье - общество
россия
саратовская область
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В России случаи использования производителями мясной и молочной продукции запрещенной добавки — микробной трансглютаминазы (мТГ), или "мясного клея", участились почти в 2,5 раза за последние два года, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Россельхознадзора и Роспотребнадзора."По действующему законодательству, микробная трансглютаминаза не входит в перечень пищевых добавок, разрешенных для применения при производстве", —рассказали изданию в пресс-службе одного из ведомств."Мясной клей" используется недобросовестными изготовителями при производстве творога, йогурта и мясной продукции, чтобы увеличить массу товара путем удержания влаги и для соединения несоединимых пищевых белков, говорится в публикации. Добавка помогает значительно сократить цикл изготовления, в результате чего снижается себестоимость продукта, заключили в публикации.В прошлом году Россельхознадзор сообщил об обнаружении запрещенного в России фермента микробной трансглютаминазы и динитрокарбанилида в мясной продукции, произведенной предприятиями в Саратовской области. Кроме того, в молочной продукции ряда предприятий в 2023 году выявлены признаки фальсификации — жиры растительного происхождения.
https://ria.ru/20240701/otravlenie-1956743846.html
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здоровье - общество, россия, саратовская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Саратовская область, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России чаще стали использовать запрещенную пищевую добавку
Известия: в России производители мяса стали чаще применять запрещенную добавку