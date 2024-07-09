https://ria.ru/20240709/dobavka-1958419701.html

В России чаще стали использовать запрещенную пищевую добавку

В России чаще стали использовать запрещенную пищевую добавку - РИА Новости, 09.07.2024

В России чаще стали использовать запрещенную пищевую добавку

В России случаи использования производителями мясной и молочной продукции запрещенной добавки — микробной трансглютаминазы (мТГ), или "мясного клея", участились РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T09:34

2024-07-09T09:34

2024-07-09T10:50

здоровье - общество

россия

саратовская область

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В России случаи использования производителями мясной и молочной продукции запрещенной добавки — микробной трансглютаминазы (мТГ), или "мясного клея", участились почти в 2,5 раза за последние два года, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Россельхознадзора и Роспотребнадзора."По действующему законодательству, микробная трансглютаминаза не входит в перечень пищевых добавок, разрешенных для применения при производстве", —рассказали изданию в пресс-службе одного из ведомств."Мясной клей" используется недобросовестными изготовителями при производстве творога, йогурта и мясной продукции, чтобы увеличить массу товара путем удержания влаги и для соединения несоединимых пищевых белков, говорится в публикации. Добавка помогает значительно сократить цикл изготовления, в результате чего снижается себестоимость продукта, заключили в публикации.В прошлом году Россельхознадзор сообщил об обнаружении запрещенного в России фермента микробной трансглютаминазы и динитрокарбанилида в мясной продукции, произведенной предприятиями в Саратовской области. Кроме того, в молочной продукции ряда предприятий в 2023 году выявлены признаки фальсификации — жиры растительного происхождения.

https://ria.ru/20240701/otravlenie-1956743846.html

https://ria.ru/20240619/arest-1954057914.html

россия

саратовская область

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здоровье - общество, россия, саратовская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)