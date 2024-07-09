https://ria.ru/20240709/diskreditatsiya-1958632695.html

Жителя Ивановской области признали виновным в дискредитации ВС России

Жителя Ивановской области признали виновным в дискредитации ВС России - РИА Новости, 09.07.2024

Жителя Ивановской области признали виновным в дискредитации ВС России

Суд в Ивановской области признал Вадима Калашова виновным в дискредитации ВС России и назначил ему штраф в размере 230 тысяч рублей, следует из материалов дела... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T22:33

2024-07-09T22:33

2024-07-09T22:33

происшествия

ивановская область

вооруженные силы рф

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РЯЗАНЬ, 9 июл - РИА Новости. Суд в Ивановской области признал Вадима Калашова виновным в дискредитации ВС России и назначил ему штраф в размере 230 тысяч рублей, следует из материалов дела на сайте Кинешемского городского суда. В ноябре прошлого года ряд Telegram-каналов сообщал, что сценаристу сериала "Купчино" Вадиму Калашову грозит до пяти лет колонии за дискредитацию ВС РФ в соцсетях. УМВД по Ивановской области заявляло о пресечении деятельности 42-летнего жителя Кинешемского района по дискредитации ВС в соцсетях, не указывая при этом имени фигуранта. "Калашов Вадим Павлович… обвинительный приговор", - указано в картотеке дел на сайте суда. Решение вынесено 5 июля, в материалах дела обозначена часть 1 статьи 280.3 УК РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС). В релизе на сайте суда, опубликованном во вторник без упоминания имени, уточняется, что 43-летний житель Кинешмы признан виновным. В 2022 году он разместил в социальной сети "ВКонтакте" три дискредитирующие ВС РФ публикации. Преступление выявлено и раскрыто сотрудниками УФСБ России по Ивановской области. "Виновный осужден к наказанию в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей… В связи с содержанием до вынесения приговора осужденного под стражей размер штрафа снижен до 230 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Также суд лишил мужчину права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, каналов, форумов, чатов и групп в социальных сетях на срок 2 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил. Два источника в регионе подтвердили РИА Новости, что речь в сообщении идет о Калашове.

https://ria.ru/20240709/gosduma-1958532679.html

https://ria.ru/20240709/plennye-1958476266.html

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происшествия, ивановская область, вооруженные силы рф