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Центральный университет и МФТИ договорились о программе двойного диплома - РИА Новости, 09.07.2024
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Центральный университет и МФТИ договорились о программе двойного диплома
Центральный университет и МФТИ договорились о программе двойного диплома - РИА Новости, 09.07.2024
Центральный университет и МФТИ договорились о программе двойного диплома
Центральный университет (ЦУ) и Московский физико-технический институт (МФТИ) заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого выпускники смогут получать РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:23
2024-07-09T13:23
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москва
московский физико-технический институт
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Центральный университет (ЦУ) и Московский физико-технический институт (МФТИ) заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого выпускники смогут получать двойной диплом ЦУ и Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ при условии успешного освоения программы, сообщает пресс-служба ЦУ. Подписи под документом поставили ректор ЦУ Евгений Ивашкевич и директор Физтех-школы прикладной математики и информатики Андрей Райгородский. "В ЦУ студенты на первых курсах сами выбирают себе будущую специальность, и те из них, кто захочет углубиться в науку, смогут развиваться и дальше на совместных программах с МФТИ. &lt;…&gt;", - приводятся в сообщении слова Ивашкевича. Партнерство также подразумевает развитие отношений в области образовательных проектов и научно-исследовательской деятельности, а также поддержку профессиональных кадров. Стороны пришли к концепции сетевого формата обучения в бакалавриате для студентов Центрального университета. В проекте примут участие студенты уже текущего набора — 2024-2025 годов. Отбор состоится после первого курса. "В Физтех-школе прикладной математики и информатики МФТИ мы собрали научную команду, состоящую из ведущих математиков, экспертов по искусственному интеллекту и компьютерным наукам. &lt;…&gt;", - цитируют в пресс-службе директора учебного заведения Райгородского. Данное партнерство принесет значительные плоды для обеих сторон, уверен спикер.
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москва, московский физико-технический институт
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Московский физико-технический институт

Центральный университет и МФТИ договорились о программе двойного диплома

© iStock.com / skynesherУченики во время лекции
Ученики во время лекции - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© iStock.com / skynesher
Ученики во время лекции
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Центральный университет (ЦУ) и Московский физико-технический институт (МФТИ) заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого выпускники смогут получать двойной диплом ЦУ и Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ при условии успешного освоения программы, сообщает пресс-служба ЦУ.
Подписи под документом поставили ректор ЦУ Евгений Ивашкевич и директор Физтех-школы прикладной математики и информатики Андрей Райгородский.
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"В ЦУ студенты на первых курсах сами выбирают себе будущую специальность, и те из них, кто захочет углубиться в науку, смогут развиваться и дальше на совместных программах с МФТИ. <…>", - приводятся в сообщении слова Ивашкевича.
Партнерство также подразумевает развитие отношений в области образовательных проектов и научно-исследовательской деятельности, а также поддержку профессиональных кадров.
Стороны пришли к концепции сетевого формата обучения в бакалавриате для студентов Центрального университета. В проекте примут участие студенты уже текущего набора — 2024-2025 годов. Отбор состоится после первого курса.
"В Физтех-школе прикладной математики и информатики МФТИ мы собрали научную команду, состоящую из ведущих математиков, экспертов по искусственному интеллекту и компьютерным наукам. <…>", - цитируют в пресс-службе директора учебного заведения Райгородского.
Данное партнерство принесет значительные плоды для обеих сторон, уверен спикер.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосковский физико-технический институт
 
 
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