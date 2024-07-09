https://ria.ru/20240709/diplom-1958479161.html
Центральный университет и МФТИ договорились о программе двойного диплома
Центральный университет и МФТИ договорились о программе двойного диплома - РИА Новости, 09.07.2024
Центральный университет и МФТИ договорились о программе двойного диплома
Центральный университет (ЦУ) и Московский физико-технический институт (МФТИ) заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого выпускники смогут получать РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:23
2024-07-09T13:23
2024-07-09T13:23
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
московский физико-технический институт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921424990_0:26:3070:1753_1920x0_80_0_0_4a6078e384873691bcc0261edb2c579d.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Центральный университет (ЦУ) и Московский физико-технический институт (МФТИ) заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого выпускники смогут получать двойной диплом ЦУ и Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ при условии успешного освоения программы, сообщает пресс-служба ЦУ. Подписи под документом поставили ректор ЦУ Евгений Ивашкевич и директор Физтех-школы прикладной математики и информатики Андрей Райгородский. "В ЦУ студенты на первых курсах сами выбирают себе будущую специальность, и те из них, кто захочет углубиться в науку, смогут развиваться и дальше на совместных программах с МФТИ. <…>", - приводятся в сообщении слова Ивашкевича. Партнерство также подразумевает развитие отношений в области образовательных проектов и научно-исследовательской деятельности, а также поддержку профессиональных кадров. Стороны пришли к концепции сетевого формата обучения в бакалавриате для студентов Центрального университета. В проекте примут участие студенты уже текущего набора — 2024-2025 годов. Отбор состоится после первого курса. "В Физтех-школе прикладной математики и информатики МФТИ мы собрали научную команду, состоящую из ведущих математиков, экспертов по искусственному интеллекту и компьютерным наукам. <…>", - цитируют в пресс-службе директора учебного заведения Райгородского. Данное партнерство принесет значительные плоды для обеих сторон, уверен спикер.
https://ria.ru/20240708/dorogi-1958255752.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921424990_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_ec0dc190747011af06f815c8e5d7d19b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московский физико-технический институт
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Московский физико-технический институт
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Центральный университет (ЦУ) и Московский физико-технический институт (МФТИ) заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого выпускники смогут получать двойной диплом ЦУ и Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ при условии успешного освоения программы, сообщает пресс-служба ЦУ.
Подписи под документом поставили ректор ЦУ Евгений Ивашкевич и директор Физтех-школы прикладной математики и информатики Андрей Райгородский.
"В ЦУ студенты на первых курсах сами выбирают себе будущую специальность, и те из них, кто захочет углубиться в науку, смогут развиваться и дальше на совместных программах с МФТИ. <…>", - приводятся в сообщении слова Ивашкевича.
Партнерство также подразумевает развитие отношений в области образовательных проектов и научно-исследовательской деятельности, а также поддержку профессиональных кадров.
Стороны пришли к концепции сетевого формата обучения в бакалавриате для студентов Центрального университета. В проекте примут участие студенты уже текущего набора — 2024-2025 годов. Отбор состоится после первого курса.
"В Физтех-школе прикладной математики и информатики МФТИ мы собрали научную команду, состоящую из ведущих математиков, экспертов по искусственному интеллекту и компьютерным наукам. <…>", - цитируют в пресс-службе директора учебного заведения Райгородского.
Данное партнерство принесет значительные плоды для обеих сторон, уверен спикер.