https://ria.ru/20240709/diplom-1958479161.html

Центральный университет и МФТИ договорились о программе двойного диплома

Центральный университет и МФТИ договорились о программе двойного диплома - РИА Новости, 09.07.2024

Центральный университет и МФТИ договорились о программе двойного диплома

Центральный университет (ЦУ) и Московский физико-технический институт (МФТИ) заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого выпускники смогут получать РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T13:23

2024-07-09T13:23

2024-07-09T13:23

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москва

московский физико-технический институт

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Центральный университет (ЦУ) и Московский физико-технический институт (МФТИ) заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого выпускники смогут получать двойной диплом ЦУ и Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ при условии успешного освоения программы, сообщает пресс-служба ЦУ. Подписи под документом поставили ректор ЦУ Евгений Ивашкевич и директор Физтех-школы прикладной математики и информатики Андрей Райгородский. "В ЦУ студенты на первых курсах сами выбирают себе будущую специальность, и те из них, кто захочет углубиться в науку, смогут развиваться и дальше на совместных программах с МФТИ. <…>", - приводятся в сообщении слова Ивашкевича. Партнерство также подразумевает развитие отношений в области образовательных проектов и научно-исследовательской деятельности, а также поддержку профессиональных кадров. Стороны пришли к концепции сетевого формата обучения в бакалавриате для студентов Центрального университета. В проекте примут участие студенты уже текущего набора — 2024-2025 годов. Отбор состоится после первого курса. "В Физтех-школе прикладной математики и информатики МФТИ мы собрали научную команду, состоящую из ведущих математиков, экспертов по искусственному интеллекту и компьютерным наукам. <…>", - цитируют в пресс-службе директора учебного заведения Райгородского. Данное партнерство принесет значительные плоды для обеих сторон, уверен спикер.

https://ria.ru/20240708/dorogi-1958255752.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, московский физико-технический институт