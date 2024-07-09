https://ria.ru/20240709/deti-invalidy-1958557952.html
Принят закон о второй пенсии детям-инвалидам, потерявшим родителя на СВО
Принят закон о второй пенсии детям-инвалидам, потерявшим родителя на СВО - РИА Новости, 09.07.2024
Принят закон о второй пенсии детям-инвалидам, потерявшим родителя на СВО
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому дети-инвалиды и инвалиды с детства, потерявшие... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:52
2024-07-09T16:52
2024-07-09T17:06
общество
госдума рф
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому дети-инвалиды и инвалиды с детства, потерявшие родителя-участника СВО, смогут получать двойную пенсию - по потере кормильца и соцпенсию по инвалидности или страховую пенсию по инвалидности. Принятым законом устанавливается право на одновременное получение двух пенсий детям-инвалидам и инвалидам с детства I и II групп. Устанавливается, что право на получение двух пенсий распространяется на детей военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших в период прохождения службы или вследствие военной травмы после увольнения, а также граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, которые погибли вследствие увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей после окончания действия контракта, за исключением случаев, когда смерть граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, наступила в результате их противоправных действий.
https://ria.ru/20240702/pozhertvovanie-1956917277.html
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общество, госдума рф
Принят закон о второй пенсии детям-инвалидам, потерявшим родителя на СВО
Госдума приняла закон о 2-й пенсии детям-инвалидам, потерявшим родителя на СВО
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому дети-инвалиды и инвалиды с детства, потерявшие родителя-участника СВО, смогут получать двойную пенсию - по потере кормильца и соцпенсию по инвалидности или страховую пенсию по инвалидности.
Принятым законом устанавливается право на одновременное получение двух пенсий детям-инвалидам и инвалидам с детства I и II групп.
Устанавливается, что право на получение двух пенсий распространяется на детей военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших в период прохождения службы или вследствие военной травмы после увольнения, а также граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, которые погибли вследствие увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей после окончания действия контракта, за исключением случаев, когда смерть граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, наступила в результате их противоправных действий.