https://ria.ru/20240709/deputat-1958512283.html

Эксперт рассказал, зачем Запад обвиняет Россию в "гибридных атаках"

Эксперт рассказал, зачем Запад обвиняет Россию в "гибридных атаках" - РИА Новости, 09.07.2024

Эксперт рассказал, зачем Запад обвиняет Россию в "гибридных атаках"

Западные партнеры правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС), обвиняя Россию в гибридных атаках, скрывают собственные акты агрессии, заявил РИА... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:55

2024-07-09T14:55

2024-07-09T14:56

в мире

молдавия

россия

вашингтон (штат)

василий боля

майя санду

илан шор

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936222513_0:172:3071:1899_1920x0_80_0_0_f9d543edf16864fd7b6084774a254fc7.jpg

КИШИНЕВ, 9 июл – РИА Новости. Западные партнеры правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС), обвиняя Россию в гибридных атаках, скрывают собственные акты агрессии, заявил РИА Новости депутат от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля. В понедельник заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил перед саммитом альянса в Вашингтоне, что будет рассмотрено несколько тем, включая поддержку Украины и Молдавии, а также общая ситуация с безопасностью и укрепление обороны в районе Черного моря. Джоанэ также заявил, что Молдавия "находится под чрезвычайно жестоким нападением гибридного характера со стороны Российской Федерации". "В ответ на заявление Джоанэ хотелось бы заметить, что гибридные атаки, угрозы Москве и русофобия в целом — это излюбленные тезисы так называемых западных партнеров. Мы неоднократно видели, как Вашингтон и Брюссель поднимают эти темы, чтобы отвлечь внимание от своих внутренних проблем и оправдать собственные агрессивные действия", - сказал Боля. Политик также отметил, что угрозы и русофобия, распространяемые западными столицами, не отражают реальное положение дел и не отражают стремление Молдавии к укреплению международной безопасности и сотрудничества. "Для нас Россия была и будет важным стратегическим партнером. Наше прошлое и будущее лежат в партнерстве с евразийскими странами. Взаимовыгодное сотрудничество с Россией и другими странами Евразийского пространства является основой для стабильного и процветающего будущего нашей республики", - подчеркнул парламентарий. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти ПДС, неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии. С мая 2022 года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста, организованные оппозицией, которая требует отставки президента Санду и правительства. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом и в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других партий, включая социалистов, партии "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями. В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией, на котором объявили о создании блока "Победа ". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока. Против руководства нового блока были введены санкции со стороны США.

https://ria.ru/20240609/politika-1951806814.html

https://ria.ru/20240624/moldavia-1955172644.html

https://ria.ru/20240708/fsb-1958187620.html

молдавия

россия

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, вашингтон (штат), василий боля, майя санду, илан шор, нато, возрождение, евразийский экономический союз