Рейтинг@Mail.ru
Посол США похвалила власти Черногории перед саммитом НАТО - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/chernogoriya-1958531980.html
Посол США похвалила власти Черногории перед саммитом НАТО
Посол США похвалила власти Черногории перед саммитом НАТО - РИА Новости, 09.07.2024
Посол США похвалила власти Черногории перед саммитом НАТО
Посол США Джуди Райзинг Райнке перед началом саммита НАТО похвалила власти Черногории и поставила их в пример другим странам - членам альянса за выделение в... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:47
2024-07-09T15:47
в мире
черногория
сша
вашингтон (штат)
мило джуканович
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149793/36/1497933663_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_509fd42fde449e98145f91dfc705f4c3.jpg
БЕЛГРАД, 9 июл – РИА Новости. Посол США Джуди Райзинг Райнке перед началом саммита НАТО похвалила власти Черногории и поставила их в пример другим странам - членам альянса за выделение в этом году чуть более 2% ВВП на оборону. Премьер Черногории Милойко Спайич во главе правительственной делегации с министром иностранных дел Филипом Ивановичем и министром обороны Драганом Краповичем участвует в 75-м саммите Североатлантического альянса, который проходит 9-11 июля в Вашингтоне. Перед их поездкой кабмин сообщил, что Черногория с начала СВО отправила Украине девять пакетов военной помощи и продолжит поддерживать Киев. "Черногория показала себя надежным членом альянса. Особенно похвально то, что правительство выполнило обязательства по выделению 2% (ВВП – ред.) на оборону, показав пример другим членам альянса – большим и малым – которому надо следовать. Членство Черногории в НАТО также укрепляет ее кандидатуру на вступление в ЕС", - говорится в заявлении Райнке, опубликованном посольством США. В середине июня НАТО опубликовало данные о расходах государств-членов на оборону. Согласно этим данным, Черногория в этом году впервые выделила на оборонные нужды 2,02% ВВП – около 150 миллионов евро. Премьер Спайич после утверждения парламентом правительства Черногории в ноябре 2023 года заявил, что кабмин полностью придерживается позиции Североатлантического альянса, США - ключевой партнер и союзник Подгорицы. В июне 2017 года Черногория вступила в НАТО, после того как правящая тогда коалиция во главе с Демократической партией социалистов экс-президента Мило Джукановича утвердила в Скупщине вступление в Североатлантический альянс, несмотря на бойкот оппозиции и массовые протесты граждан.
https://ria.ru/20240324/ssha-1935408363.html
https://ria.ru/20231004/ukraintsy-1900421478.html
черногория
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149793/36/1497933663_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d8d540ebf492b2a91376e8f0af18cc4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, черногория, сша, вашингтон (штат), мило джуканович, нато, евросоюз
В мире, Черногория, США, Вашингтон (штат), Мило Джуканович, НАТО, Евросоюз
Посол США похвалила власти Черногории перед саммитом НАТО

Посол США похвалила Черногорию за выделение двух процентов ВВП на оборону

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкЧерногория
Черногория - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Черногория. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 9 июл – РИА Новости. Посол США Джуди Райзинг Райнке перед началом саммита НАТО похвалила власти Черногории и поставила их в пример другим странам - членам альянса за выделение в этом году чуть более 2% ВВП на оборону.
Премьер Черногории Милойко Спайич во главе правительственной делегации с министром иностранных дел Филипом Ивановичем и министром обороны Драганом Краповичем участвует в 75-м саммите Североатлантического альянса, который проходит 9-11 июля в Вашингтоне. Перед их поездкой кабмин сообщил, что Черногория с начала СВО отправила Украине девять пакетов военной помощи и продолжит поддерживать Киев.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Посольство России осудило попытки США стереть память о Югославии
24 марта, 07:07
"Черногория показала себя надежным членом альянса. Особенно похвально то, что правительство выполнило обязательства по выделению 2% (ВВП – ред.) на оборону, показав пример другим членам альянса – большим и малым – которому надо следовать. Членство Черногории в НАТО также укрепляет ее кандидатуру на вступление в ЕС", - говорится в заявлении Райнке, опубликованном посольством США.
В середине июня НАТО опубликовало данные о расходах государств-членов на оборону. Согласно этим данным, Черногория в этом году впервые выделила на оборонные нужды 2,02% ВВП – около 150 миллионов евро.
Премьер Спайич после утверждения парламентом правительства Черногории в ноябре 2023 года заявил, что кабмин полностью придерживается позиции Североатлантического альянса, США - ключевой партнер и союзник Подгорицы.
В июне 2017 года Черногория вступила в НАТО, после того как правящая тогда коалиция во главе с Демократической партией социалистов экс-президента Мило Джукановича утвердила в Скупщине вступление в Североатлантический альянс, несмотря на бойкот оппозиции и массовые протесты граждан.
Которский залив, Черногория - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Черногория стала первой в мире по числу принятых украинцев
4 октября 2023, 13:25
 
В миреЧерногорияСШАВашингтон (штат)Мило ДжукановичНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала