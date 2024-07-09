Посол США похвалила власти Черногории перед саммитом НАТО
Посол США похвалила Черногорию за выделение двух процентов ВВП на оборону
Черногория. Архивное фото
БЕЛГРАД, 9 июл – РИА Новости. Посол США Джуди Райзинг Райнке перед началом саммита НАТО похвалила власти Черногории и поставила их в пример другим странам - членам альянса за выделение в этом году чуть более 2% ВВП на оборону.
Премьер Черногории Милойко Спайич во главе правительственной делегации с министром иностранных дел Филипом Ивановичем и министром обороны Драганом Краповичем участвует в 75-м саммите Североатлантического альянса, который проходит 9-11 июля в Вашингтоне. Перед их поездкой кабмин сообщил, что Черногория с начала СВО отправила Украине девять пакетов военной помощи и продолжит поддерживать Киев.
"Черногория показала себя надежным членом альянса. Особенно похвально то, что правительство выполнило обязательства по выделению 2% (ВВП – ред.) на оборону, показав пример другим членам альянса – большим и малым – которому надо следовать. Членство Черногории в НАТО также укрепляет ее кандидатуру на вступление в ЕС", - говорится в заявлении Райнке, опубликованном посольством США.
В середине июня НАТО опубликовало данные о расходах государств-членов на оборону. Согласно этим данным, Черногория в этом году впервые выделила на оборонные нужды 2,02% ВВП – около 150 миллионов евро.
Премьер Спайич после утверждения парламентом правительства Черногории в ноябре 2023 года заявил, что кабмин полностью придерживается позиции Североатлантического альянса, США - ключевой партнер и союзник Подгорицы.
В июне 2017 года Черногория вступила в НАТО, после того как правящая тогда коалиция во главе с Демократической партией социалистов экс-президента Мило Джукановича утвердила в Скупщине вступление в Североатлантический альянс, несмотря на бойкот оппозиции и массовые протесты граждан.
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