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В Челябинской области продолжается поиск подростка, потерявшегося в лесу - РИА Новости, 09.07.2024
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10:12 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/cheljabinsk-1958424399.html
В Челябинской области продолжается поиск подростка, потерявшегося в лесу
В Челябинской области продолжается поиск подростка, потерявшегося в лесу - РИА Новости, 09.07.2024
В Челябинской области продолжается поиск подростка, потерявшегося в лесу
Поиск 14-летнего подростка с врожденным заболеванием, который потерялся еще утром 6 июля в лесу вблизи поселка Бектыш в Челябинской области, продолжается, во... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T10:12
2024-07-09T10:12
происшествия
челябинская область
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 июл – РИА Новости. Поиск 14-летнего подростка с врожденным заболеванием, который потерялся еще утром 6 июля в лесу вблизи поселка Бектыш в Челябинской области, продолжается, во вторник спасатели обследуют 10 заброшенных колодцев, сообщила пресс-служба правительства региона. О пропаже ребенка полицейским сообщил его отец: в первой половине дня 6 июля, по словам мужчины, 14-летний мальчик пропал в лесу рядом с поселком Бектыш, куда родители приехали собирать грибы, оставив ненадолго подростка в машине, а, вернувшись, его там не обнаружили. У мальчика врожденное заболевание, серьезно ограничивающее его физические возможности, ему в любой момент может потребоваться медицинская помощь. "Поисково-спасательная группа министерства общественной безопасности Челябинской области сегодня обследует 10 заброшенных колодцев. Мобильный отряд поисково-спасательной службы развертывает водолазный комплекс, альпинистское снаряжение, специальное средство для спуска в колодец для проведения исследования доньев 10 заброшенных колодцев на территории СНТ "Восток 2", - говорится в сообщении. По результатам обследования колодцев при необходимости будет скорректирован алгоритм поиска и тактика использование технических средств, уточняется в сообщении. ГУМЧС России по Челябинской области направило водолазную группу для обследования озера Бектыш и беспилотный летательный аппарат специализированной пожарно-спасательной части, а также 4 мотопомпы для откачки воды из заброшенных колодцев, добавляется в сообщении. Для дальнейшей отработки территории сегодня прибывают дополнительные силы из соседних отделов полиции, поясняет пресс-служба.
https://ria.ru/20240707/vodoemy-1957967096.html
https://ria.ru/20240704/ischeznovenie-1957157543.html
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происшествия, челябинская область, россия
Происшествия, Челябинская область, Россия
В Челябинской области продолжается поиск подростка, потерявшегося в лесу

В Челябинской области продолжается поиск подростка с врожденным заболеванием

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛес
Лес - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 июл – РИА Новости. Поиск 14-летнего подростка с врожденным заболеванием, который потерялся еще утром 6 июля в лесу вблизи поселка Бектыш в Челябинской области, продолжается, во вторник спасатели обследуют 10 заброшенных колодцев, сообщила пресс-служба правительства региона.
О пропаже ребенка полицейским сообщил его отец: в первой половине дня 6 июля, по словам мужчины, 14-летний мальчик пропал в лесу рядом с поселком Бектыш, куда родители приехали собирать грибы, оставив ненадолго подростка в машине, а, вернувшись, его там не обнаружили. У мальчика врожденное заболевание, серьезно ограничивающее его физические возможности, ему в любой момент может потребоваться медицинская помощь.
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По результатам обследования колодцев при необходимости будет скорректирован алгоритм поиска и тактика использование технических средств, уточняется в сообщении.
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Для дальнейшей отработки территории сегодня прибывают дополнительные силы из соседних отделов полиции, поясняет пресс-служба.
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