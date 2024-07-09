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Более 2 тысяч жителей МО воспользовались сервисом по борьбе с борщевиком
Более 2 тысяч жителей МО воспользовались сервисом по борьбе с борщевиком - РИА Новости, 09.07.2024
Более 2 тысяч жителей МО воспользовались сервисом по борьбе с борщевиком
Сервисом по борьбе с борщевиком, который работает на портале "Мой АПК", уже воспользовались более двух тысяч человек. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T17:07
2024-07-09T17:07
2024-07-09T17:07
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Сервисом по борьбе с борщевиком, который работает на портале "Мой АПК", уже воспользовались более двух тысяч человек. Об этом сообщил телеканал "360".На портале предоставляется информация о проводимых мероприятиях по борьбе с борщевиком в регионе, а также контакты подрядчиков и сроки реализации работ.Кроме того, на интерактивной карте можно увидеть текущее состояние борьбы с борщевиком в каждом округе Подмосковья. Жителям показывают, какие площадки уже были обработаны, а какие будут в ближайшем будущем. На сервисе также указаны даты проведения работ и площади участков.
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