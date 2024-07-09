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Более 2 тысяч жителей МО воспользовались сервисом по борьбе с борщевиком - РИА Новости, 09.07.2024
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Новости Подмосковья
 
17:07 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/borschevik-1958562095.html
Более 2 тысяч жителей МО воспользовались сервисом по борьбе с борщевиком
Более 2 тысяч жителей МО воспользовались сервисом по борьбе с борщевиком - РИА Новости, 09.07.2024
Более 2 тысяч жителей МО воспользовались сервисом по борьбе с борщевиком
Сервисом по борьбе с борщевиком, который работает на портале "Мой АПК", уже воспользовались более двух тысяч человек. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T17:07
2024-07-09T17:07
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Сервисом по борьбе с борщевиком, который работает на портале "Мой АПК", уже воспользовались более двух тысяч человек. Об этом сообщил телеканал "360".На портале предоставляется информация о проводимых мероприятиях по борьбе с борщевиком в регионе, а также контакты подрядчиков и сроки реализации работ.Кроме того, на интерактивной карте можно увидеть текущее состояние борьбы с борщевиком в каждом округе Подмосковья. Жителям показывают, какие площадки уже были обработаны, а какие будут в ближайшем будущем. На сервисе также указаны даты проведения работ и площади участков.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 2 тысяч жителей МО воспользовались сервисом по борьбе с борщевиком

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкУничтожение борщевика
Уничтожение борщевика - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Сервисом по борьбе с борщевиком, который работает на портале "Мой АПК", уже воспользовались более двух тысяч человек. Об этом сообщил телеканал "360".
На портале предоставляется информация о проводимых мероприятиях по борьбе с борщевиком в регионе, а также контакты подрядчиков и сроки реализации работ.
Кроме того, на интерактивной карте можно увидеть текущее состояние борьбы с борщевиком в каждом округе Подмосковья. Жителям показывают, какие площадки уже были обработаны, а какие будут в ближайшем будущем. На сервисе также указаны даты проведения работ и площади участков.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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