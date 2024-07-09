https://ria.ru/20240709/borschevik-1958562095.html

Более 2 тысяч жителей МО воспользовались сервисом по борьбе с борщевиком

Более 2 тысяч жителей МО воспользовались сервисом по борьбе с борщевиком - РИА Новости, 09.07.2024

Более 2 тысяч жителей МО воспользовались сервисом по борьбе с борщевиком

Сервисом по борьбе с борщевиком, который работает на портале "Мой АПК", уже воспользовались более двух тысяч человек. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T17:07

2024-07-09T17:07

2024-07-09T17:07

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Сервисом по борьбе с борщевиком, который работает на портале "Мой АПК", уже воспользовались более двух тысяч человек. Об этом сообщил телеканал "360".На портале предоставляется информация о проводимых мероприятиях по борьбе с борщевиком в регионе, а также контакты подрядчиков и сроки реализации работ.Кроме того, на интерактивной карте можно увидеть текущее состояние борьбы с борщевиком в каждом округе Подмосковья. Жителям показывают, какие площадки уже были обработаны, а какие будут в ближайшем будущем. На сервисе также указаны даты проведения работ и площади участков.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)