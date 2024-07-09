https://ria.ru/20240709/bolgarija-1958449352.html
В Болгарии прокомментировали обвинения против главы отделения "Русофилов"
В Болгарии прокомментировали обвинения против главы отделения "Русофилов" - РИА Новости, 09.07.2024
В Болгарии прокомментировали обвинения против главы отделения "Русофилов"
Задержанный спецслужбами Болгарии глава движения "Русофилы" в Пловдиве Златомир Дёвленский не имел доступа к государственной тайне, обвинения в ее разглашении... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T11:32
2024-07-09T11:32
2024-07-09T21:51
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Задержанный спецслужбами Болгарии глава движения "Русофилы" в Пловдиве Златомир Дёвленский не имел доступа к государственной тайне, обвинения в ее разглашении являются абсурдом, доказательств, свидетельствующих о противоправных действиях, нет, заявил РИА Новости болгарский депутат Иван Петков. Ранее газета "24 часа" со ссылкой на Петкова сообщила о задержании Дёвленского сотрудниками спецслужб. "Его обвиняют в разглашении государственной тайны, а у него нет к ней доступа. Абсурд. Надеюсь, его сегодня отпустят. У них нет никаких доказательств", - сказал Петков агентству. Болгарский депутат отмечал, что глава "Русофилов" в помогал проводить в Пловдиве патриотические мероприятия, в частности, День Победы. Как сообщало издание, 33-летний Дёвленский, политолог по образованию, в 2022 году баллотировался в Народное собрание (парламент) как кандидат от БСП. Он закончил Пловдивский университет и в настоящее время числится аспирантом Астраханского государственного университета. Болгарское национальное радио со ссылкой на окружную прокуратуру Пловдива сообщает, что Дёвленский и еще один подозреваемый были задержаны в рамках расследования возможного разглашения сведений, составляющих государственную тайну.
https://ria.ru/20230926/rf-1898772131.html
https://ria.ru/20230922/bolgariya-1897979179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пловдив, болгария
В мире, Пловдив, Болгария
В Болгарии прокомментировали обвинения против главы отделения "Русофилов"
Болгарский депутат назвал обвинения против главы отделения "Русофилов" абсурдом
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Задержанный спецслужбами Болгарии глава движения "Русофилы" в Пловдиве Златомир Дёвленский не имел доступа к государственной тайне, обвинения в ее разглашении являются абсурдом, доказательств, свидетельствующих о противоправных действиях, нет, заявил РИА Новости болгарский депутат Иван Петков.
Ранее газета "24 часа" со ссылкой на Петкова сообщила о задержании Дёвленского сотрудниками спецслужб.
"Его обвиняют в разглашении государственной тайны, а у него нет к ней доступа. Абсурд. Надеюсь, его сегодня отпустят. У них нет никаких доказательств", - сказал Петков агентству.
Болгарский депутат отмечал, что глава "Русофилов" в помогал проводить в Пловдиве патриотические мероприятия, в частности, День Победы.
Как сообщало издание, 33-летний Дёвленский, политолог по образованию, в 2022 году баллотировался в Народное собрание (парламент) как кандидат от БСП. Он закончил Пловдивский университет и в настоящее время числится аспирантом Астраханского государственного университета.
Болгарское национальное радио со ссылкой на окружную прокуратуру Пловдива сообщает, что Дёвленский и еще один подозреваемый были задержаны в рамках расследования возможного разглашения сведений, составляющих государственную тайну.