https://ria.ru/20240709/biznes-1958557009.html

Бизнес Алтайского края за пять лет получил около трех млрд рублей финпомощи

Бизнес Алтайского края за пять лет получил около трех млрд рублей финпомощи - РИА Новости, 09.07.2024

Бизнес Алтайского края за пять лет получил около трех млрд рублей финпомощи

Около трех миллиардов рублей было направлено на поддержку предпринимательства Алтайского края с 2019 года в рамках национального проекта "Малое и среднее... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T17:10

2024-07-09T17:10

2024-07-09T17:10

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

алтайский край

виктор томенко

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Около трех миллиардов рублей было направлено на поддержку предпринимательства Алтайского края с 2019 года в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает правительство региона. "Около трех миллиардов рублей мы направили на поддержку бизнеса с 2019 года только в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Сумма большая, важно, чтобы эти средства использовались максимально эффективно – действительно помогали предпринимателям в сегодняшних очень непростых условиях", - сказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, его слова приводит пресс-служба. Он подчеркнул, что развитие МСП, поддержка бизнеса по всем направлениям – один из приоритетов деятельности правительства края. Томенко добавил, что с 2019 года было увеличено количество занятых в сфере предпринимательства с 300 до 360 тысяч человек, что является третью всех занятых жителей края.

https://ria.ru/20240709/samozanyatye-1958533211.html

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , алтайский край, виктор томенко