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Бизнес Алтайского края за пять лет получил около трех млрд рублей финпомощи - РИА Новости, 09.07.2024
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Твой бизнес
 
17:10 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/biznes-1958557009.html
Бизнес Алтайского края за пять лет получил около трех млрд рублей финпомощи
Бизнес Алтайского края за пять лет получил около трех млрд рублей финпомощи - РИА Новости, 09.07.2024
Бизнес Алтайского края за пять лет получил около трех млрд рублей финпомощи
Около трех миллиардов рублей было направлено на поддержку предпринимательства Алтайского края с 2019 года в рамках национального проекта "Малое и среднее... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T17:10
2024-07-09T17:10
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
алтайский край
виктор томенко
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Около трех миллиардов рублей было направлено на поддержку предпринимательства Алтайского края с 2019 года в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает правительство региона. "Около трех миллиардов рублей мы направили на поддержку бизнеса с 2019 года только в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Сумма большая, важно, чтобы эти средства использовались максимально эффективно – действительно помогали предпринимателям в сегодняшних очень непростых условиях", - сказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, его слова приводит пресс-служба. Он подчеркнул, что развитие МСП, поддержка бизнеса по всем направлениям – один из приоритетов деятельности правительства края. Томенко добавил, что с 2019 года было увеличено количество занятых в сфере предпринимательства с 300 до 360 тысяч человек, что является третью всех занятых жителей края.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , алтайский край, виктор томенко
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Алтайский край, Виктор Томенко

Бизнес Алтайского края за пять лет получил около трех млрд рублей финпомощи

© Фото : правительство Алтайского краяБизнес Алтайского края за пять лет получил около трех млрд рублей финпомощи
Бизнес Алтайского края за пять лет получил около трех млрд рублей финпомощи - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Фото : правительство Алтайского края
Бизнес Алтайского края за пять лет получил около трех млрд рублей финпомощи
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Около трех миллиардов рублей было направлено на поддержку предпринимательства Алтайского края с 2019 года в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает правительство региона.
"Около трех миллиардов рублей мы направили на поддержку бизнеса с 2019 года только в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Сумма большая, важно, чтобы эти средства использовались максимально эффективно – действительно помогали предпринимателям в сегодняшних очень непростых условиях", - сказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, его слова приводит пресс-служба.
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Он подчеркнул, что развитие МСП, поддержка бизнеса по всем направлениям – один из приоритетов деятельности правительства края.
Томенко добавил, что с 2019 года было увеличено количество занятых в сфере предпринимательства с 300 до 360 тысяч человек, что является третью всех занятых жителей края.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаАлтайский крайВиктор Томенко
 
 
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