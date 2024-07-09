https://ria.ru/20240709/bespilotniki-1958406065.html

ВСУ попытались атаковать с помощью БПЛА объекты в Астраханской области

ВСУ попытались атаковать с помощью БПЛА объекты в Астраханской области - РИА Новости, 09.07.2024

ВСУ попытались атаковать с помощью БПЛА объекты в Астраханской области

ВСУ утром попытались атаковать беспилотниками объекты на севере Астраханской области, сообщил губернатор Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T06:56

2024-07-09T06:56

2024-07-09T10:41

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

астраханская область

игорь бабушкин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894781532_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_45bbfbe5fb37402abd10e02e73e2fc81.jpg

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. ВСУ утром попытались атаковать беспилотниками объекты на севере Астраханской области, сообщил губернатор Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале."Атака была успешно отражена", — написал он.По словам главы региона, пострадавших при инциденте нет.Бабушкин призвал жителей региона использовать только официальные данные и не поддаваться на провокации.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников. ПВО отражают удары противника.

https://ria.ru/20240709/belgorodskaya_oblast-1958404745.html

астраханская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, астраханская область, игорь бабушкин, россия