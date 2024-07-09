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ВСУ попытались атаковать с помощью БПЛА объекты в Астраханской области - РИА Новости, 09.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:56 09.07.2024 (обновлено: 10:41 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/bespilotniki-1958406065.html
ВСУ попытались атаковать с помощью БПЛА объекты в Астраханской области
ВСУ попытались атаковать с помощью БПЛА объекты в Астраханской области - РИА Новости, 09.07.2024
ВСУ попытались атаковать с помощью БПЛА объекты в Астраханской области
ВСУ утром попытались атаковать беспилотниками объекты на севере Астраханской области, сообщил губернатор Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T06:56
2024-07-09T10:41
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
астраханская область
игорь бабушкин
россия
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. ВСУ утром попытались атаковать беспилотниками объекты на севере Астраханской области, сообщил губернатор Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.&quot;Атака была успешно отражена&quot;, — написал он.По словам главы региона, пострадавших при инциденте нет.Бабушкин призвал жителей региона использовать только официальные данные и не поддаваться на провокации.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников. ПВО отражают удары противника.
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вооруженные силы украины, астраханская область, игорь бабушкин, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Астраханская область, Игорь Бабушкин, Россия
ВСУ попытались атаковать с помощью БПЛА объекты в Астраханской области

Губернатор Астраханской области сообщил о попытке ВСУ атаковать регион

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С"
Самоходный ЗРПК наземного базирования Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Самоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С". Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. ВСУ утром попытались атаковать беспилотниками объекты на севере Астраханской области, сообщил губернатор Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.
«

"Атака была успешно отражена", — написал он.

По словам главы региона, пострадавших при инциденте нет.
Бабушкин призвал жителей региона использовать только официальные данные и не поддаваться на провокации.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников. ПВО отражают удары противника.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныАстраханская областьИгорь БабушкинРоссия
 
 
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