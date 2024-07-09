https://ria.ru/20240709/bespilotniki-1958393539.html

В Воронежской области уничтожили несколько БПЛА

В Воронежской области уничтожили несколько БПЛА - РИА Новости, 09.07.2024

В Воронежской области уничтожили несколько БПЛА

Несколько БПЛА самолетного типа уничтожены над Воронежской областью, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T01:46

2024-07-09T01:46

2024-07-09T02:45

специальная военная операция на украине

воронежская область

происшествия

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Несколько БПЛА самолетного типа уничтожены над Воронежской областью, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.В 0.07 мск на территории Воронежской области была объявлена опасность атаки БПЛА."Дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Режим опасности атаки беспилотников в регионе пока сохраняется", - написал Гусев в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240709/belgorod-1958389907.html

воронежская область

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воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор)