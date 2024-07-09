https://ria.ru/20240709/belgorodskaya_oblast-1958404745.html

В Белгородской области из-за обстрелов за сутки погибли четыре человека

В Белгородской области из-за обстрелов за сутки погибли четыре человека - РИА Новости, 09.07.2024

В Белгородской области из-за обстрелов за сутки погибли четыре человека

Четыре мирных жителя погибли, 20 ранены в Белгородской области за сутки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T06:21

2024-07-09T06:21

2024-07-09T06:43

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли, 20 ранены в Белгородской области за сутки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.За прошедшие сутки Белгородская область неоднократно подвергалась атакам со стороны ВСУ."Очень непростыми, тяжелыми выдались для Белгородской области прошедшие сутки. Четыре мирных жителя погибло, 20 человек получили ранения, 17 продолжают оставаться в учреждениях здравоохранения, два в тяжелом состоянии. Всем им оказываемся вся необходимая медицинская помощь", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале.Помимо этого, в результате атак повреждено 160 квартир, 60 частных домов и около 140 автомобилей."Все восстановительные работы постараемся начать максимально быстро ", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20240709/gladkov-1958393426.html

белгородская область

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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины