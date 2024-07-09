https://ria.ru/20240709/belgorodskaya_oblast-1958404745.html
В Белгородской области из-за обстрелов за сутки погибли четыре человека
В Белгородской области из-за обстрелов за сутки погибли четыре человека - РИА Новости, 09.07.2024
В Белгородской области из-за обстрелов за сутки погибли четыре человека
Четыре мирных жителя погибли, 20 ранены в Белгородской области за сутки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T06:21
2024-07-09T06:21
2024-07-09T06:43
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958390615_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_9c7ff4f13f341f7e766b086d3503779a.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли, 20 ранены в Белгородской области за сутки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.За прошедшие сутки Белгородская область неоднократно подвергалась атакам со стороны ВСУ."Очень непростыми, тяжелыми выдались для Белгородской области прошедшие сутки. Четыре мирных жителя погибло, 20 человек получили ранения, 17 продолжают оставаться в учреждениях здравоохранения, два в тяжелом состоянии. Всем им оказываемся вся необходимая медицинская помощь", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале.Помимо этого, в результате атак повреждено 160 квартир, 60 частных домов и около 140 автомобилей."Все восстановительные работы постараемся начать максимально быстро ", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20240709/gladkov-1958393426.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958390615_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0ae089a0bc738bcde7b5413e95f7c4d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области из-за обстрелов за сутки погибли четыре человека
Гладков: в Белгородской области из-за обстрелов за сутки погибли четыре человека