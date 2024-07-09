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В Белгородской области из-за обстрелов за сутки погибли четыре человека - РИА Новости, 09.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:21 09.07.2024 (обновлено: 06:43 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/belgorodskaya_oblast-1958404745.html
В Белгородской области из-за обстрелов за сутки погибли четыре человека
В Белгородской области из-за обстрелов за сутки погибли четыре человека - РИА Новости, 09.07.2024
В Белгородской области из-за обстрелов за сутки погибли четыре человека
Четыре мирных жителя погибли, 20 ранены в Белгородской области за сутки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T06:21
2024-07-09T06:43
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли, 20 ранены в Белгородской области за сутки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.За прошедшие сутки Белгородская область неоднократно подвергалась атакам со стороны ВСУ."Очень непростыми, тяжелыми выдались для Белгородской области прошедшие сутки. Четыре мирных жителя погибло, 20 человек получили ранения, 17 продолжают оставаться в учреждениях здравоохранения, два в тяжелом состоянии. Всем им оказываемся вся необходимая медицинская помощь", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале.Помимо этого, в результате атак повреждено 160 квартир, 60 частных домов и около 140 автомобилей."Все восстановительные работы постараемся начать максимально быстро ", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20240709/gladkov-1958393426.html
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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области из-за обстрелов за сутки погибли четыре человека

Гладков: в Белгородской области из-за обстрелов за сутки погибли четыре человека

© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаАвтомобиль скорой помощи в Белгороде, где ПВО в ночь на 9 июня сбила несколько воздушных целей
Автомобиль скорой помощи в Белгороде, где ПВО в ночь на 9 июня сбила несколько воздушных целей - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Автомобиль скорой помощи в Белгороде, где ПВО в ночь на 9 июня сбила несколько воздушных целей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли, 20 ранены в Белгородской области за сутки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
За прошедшие сутки Белгородская область неоднократно подвергалась атакам со стороны ВСУ.
"Очень непростыми, тяжелыми выдались для Белгородской области прошедшие сутки. Четыре мирных жителя погибло, 20 человек получили ранения, 17 продолжают оставаться в учреждениях здравоохранения, два в тяжелом состоянии. Всем им оказываемся вся необходимая медицинская помощь", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале.
Помимо этого, в результате атак повреждено 160 квартир, 60 частных домов и около 140 автомобилей.
"Все восстановительные работы постараемся начать максимально быстро ", - добавил губернатор.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Гладков призвал отправлять детей в летние лагеря из-за опасной обстановки
Вчера, 01:39
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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