https://ria.ru/20240709/belgorodskaya_oblast-1958397599.html
Гладков рассказал о продолжающейся атаке ВСУ на Белгородскую область
Гладков рассказал о продолжающейся атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 09.07.2024
Гладков рассказал о продолжающейся атаке ВСУ на Белгородскую область
ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область, в Новой Таволжанке ранен мужчина, в Шебекино повреждена ЛЭП, нет электричества в Грайвороне, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T03:20
2024-07-09T03:20
2024-07-09T03:30
вооруженные силы украины
белгородская область
вячеслав гладков
шебекино
грайворон
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919971551_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83fa6736ffd42df1be8c43653bb1dc01.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область, в Новой Таволжанке ранен мужчина, в Шебекино повреждена ЛЭП, нет электричества в Грайвороне, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."ВСУ продолжают наносить удары по населенным пунктам Белгородской области... В результате обстрела села Новая Таволжанка ранен мужчина. Пострадавшего с осколочными ранениями обеих ног бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 города Белгорода. В Шебекино после пятого обстрела выявлены повреждения на линиях электропередачи - в городе частично нарушено электроснабжение... В Грайворонском городском округе произошло аварийное отключение электроэнергии", - написал он в Telegram-канале.Гладков отметил, что в Грайворонском городском округе без света временно остаются жители нескольких улиц города Грайворон, сел Гора-Подол, Глотово, Козинка, Безымено и Заречье-Первое, сохраняется отключение в селах Дроновка и Пороз.Помимо этого, частный жилой дом полностью разрушен после атаки дрона-камикадзе в поселке Прилесье Краснояружского района."Аварийные службы занимаются переподключением на резервные источники питания. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20240709/rostovskaya_oblast-1958397262.html
https://ria.ru/20240709/gladkov-1958393426.html
белгородская область
шебекино
грайворон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919971551_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_876734512fa2afb72854fa66ec820d95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков, шебекино, грайворон, происшествия
Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Шебекино, Грайворон, Происшествия
Гладков рассказал о продолжающейся атаке ВСУ на Белгородскую область
Губернатор Гладков: ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область