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Гладков рассказал о продолжающейся атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 09.07.2024
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03:20 09.07.2024 (обновлено: 03:30 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/belgorodskaya_oblast-1958397599.html
Гладков рассказал о продолжающейся атаке ВСУ на Белгородскую область
Гладков рассказал о продолжающейся атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 09.07.2024
Гладков рассказал о продолжающейся атаке ВСУ на Белгородскую область
ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область, в Новой Таволжанке ранен мужчина, в Шебекино повреждена ЛЭП, нет электричества в Грайвороне, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T03:20
2024-07-09T03:30
вооруженные силы украины
белгородская область
вячеслав гладков
шебекино
грайворон
происшествия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область, в Новой Таволжанке ранен мужчина, в Шебекино повреждена ЛЭП, нет электричества в Грайвороне, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."ВСУ продолжают наносить удары по населенным пунктам Белгородской области... В результате обстрела села Новая Таволжанка ранен мужчина. Пострадавшего с осколочными ранениями обеих ног бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 города Белгорода. В Шебекино после пятого обстрела выявлены повреждения на линиях электропередачи - в городе частично нарушено электроснабжение... В Грайворонском городском округе произошло аварийное отключение электроэнергии", - написал он в Telegram-канале.Гладков отметил, что в Грайворонском городском округе без света временно остаются жители нескольких улиц города Грайворон, сел Гора-Подол, Глотово, Козинка, Безымено и Заречье-Первое, сохраняется отключение в селах Дроновка и Пороз.Помимо этого, частный жилой дом полностью разрушен после атаки дрона-камикадзе в поселке Прилесье Краснояружского района."Аварийные службы занимаются переподключением на резервные источники питания. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20240709/rostovskaya_oblast-1958397262.html
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белгородская область
шебекино
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вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков, шебекино, грайворон, происшествия
Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Шебекино, Грайворон, Происшествия
Гладков рассказал о продолжающейся атаке ВСУ на Белгородскую область

Губернатор Гладков: ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10"
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область, в Новой Таволжанке ранен мужчина, в Шебекино повреждена ЛЭП, нет электричества в Грайвороне, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"ВСУ продолжают наносить удары по населенным пунктам Белгородской области... В результате обстрела села Новая Таволжанка ранен мужчина. Пострадавшего с осколочными ранениями обеих ног бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 города Белгорода. В Шебекино после пятого обстрела выявлены повреждения на линиях электропередачи - в городе частично нарушено электроснабжение... В Грайворонском городском округе произошло аварийное отключение электроэнергии", - написал он в Telegram-канале.
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Гладков отметил, что в Грайворонском городском округе без света временно остаются жители нескольких улиц города Грайворон, сел Гора-Подол, Глотово, Козинка, Безымено и Заречье-Первое, сохраняется отключение в селах Дроновка и Пороз.
Помимо этого, частный жилой дом полностью разрушен после атаки дрона-камикадзе в поселке Прилесье Краснояружского района.
"Аварийные службы занимаются переподключением на резервные источники питания. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток", - добавил губернатор.
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Вооруженные силы УкраиныБелгородская областьВячеслав ГладковШебекиноГрайворонПроисшествия
 
 
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