https://ria.ru/20240709/belgorodskaya_oblast-1958397599.html

Гладков рассказал о продолжающейся атаке ВСУ на Белгородскую область

Гладков рассказал о продолжающейся атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 09.07.2024

Гладков рассказал о продолжающейся атаке ВСУ на Белгородскую область

ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область, в Новой Таволжанке ранен мужчина, в Шебекино повреждена ЛЭП, нет электричества в Грайвороне, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T03:20

2024-07-09T03:20

2024-07-09T03:30

вооруженные силы украины

белгородская область

вячеслав гладков

шебекино

грайворон

происшествия

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область, в Новой Таволжанке ранен мужчина, в Шебекино повреждена ЛЭП, нет электричества в Грайвороне, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."ВСУ продолжают наносить удары по населенным пунктам Белгородской области... В результате обстрела села Новая Таволжанка ранен мужчина. Пострадавшего с осколочными ранениями обеих ног бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 города Белгорода. В Шебекино после пятого обстрела выявлены повреждения на линиях электропередачи - в городе частично нарушено электроснабжение... В Грайворонском городском округе произошло аварийное отключение электроэнергии", - написал он в Telegram-канале.Гладков отметил, что в Грайворонском городском округе без света временно остаются жители нескольких улиц города Грайворон, сел Гора-Подол, Глотово, Козинка, Безымено и Заречье-Первое, сохраняется отключение в селах Дроновка и Пороз.Помимо этого, частный жилой дом полностью разрушен после атаки дрона-камикадзе в поселке Прилесье Краснояружского района."Аварийные службы занимаются переподключением на резервные источники питания. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20240709/rostovskaya_oblast-1958397262.html

https://ria.ru/20240709/gladkov-1958393426.html

белгородская область

шебекино

грайворон

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вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков, шебекино, грайворон, происшествия