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В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность - РИА Новости, 09.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:30 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/belgorod-1958502919.html
В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность
В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность - РИА Новости, 09.07.2024
В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа отменен, говорится в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:30
2024-07-09T14:30
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
шебекино
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
безопасность
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БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа отменен, говорится в Telegram-канале городской администрации. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 13.53 мск. Через 31 минуту отменили тревогу. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г. Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240709/gladkov-1958393426.html
белгород
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белгород, белгородский район, шебекино, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Шебекино, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность

В Белгороде, районе и Шебекинском округе отменили сигнал ракетной опасности

© iStock.com / LauresВид на Белгород
Вид на Белгород - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© iStock.com / Laures
Вид на Белгород. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа отменен, говорится в Telegram-канале городской администрации.
Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 13.53 мск. Через 31 минуту отменили тревогу.
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г. Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Гладков призвал отправлять детей в летние лагеря из-за опасной обстановки
Вчера, 01:39
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районШебекиноРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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