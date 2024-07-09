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Замглавы Ростовской области рассказал о тушении пожара в Батайске - РИА Новости, 09.07.2024
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15:23 09.07.2024 (обновлено: 15:36 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/bataysk-1958524707.html
Замглавы Ростовской области рассказал о тушении пожара в Батайске
Замглавы Ростовской области рассказал о тушении пожара в Батайске - РИА Новости, 09.07.2024
Замглавы Ростовской области рассказал о тушении пожара в Батайске
Угрозы распространения огня на здания по соседству с горящим домом в Батайске Ростовской области нет, сил и средств для тушения достаточно, сообщил... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:23
2024-07-09T15:36
происшествия
ростовская область
батайск
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Угрозы распространения огня на здания по соседству с горящим домом в Батайске Ростовской области нет, сил и средств для тушения достаточно, сообщил замгубернатора региона Сергей Бодряков в Telegram.Кровля четырехэтажного жилого дома на улице Ворошилова, 11 в Батайске загорелась во вторник днем на площади 500 "квадратов". Из-за плотной застройки жильцов соседнего дома также эвакуировали. Позже площадь пожара выросла до 600 квадратных метров."Угрозы распространения огня на соседние здания нет, сил и средств для борьбы с возгоранием достаточно. В ближайшие часы состоится заседание муниципальной комиссии по ЧС, будут приняты решения по оказанию помощи жителям, имущество которых пострадало от огня", - написал Бодряков.Он уточнил, что в доме 2012 года постройки 83 квартиры. По информации управляющей компании, там проживают 190 человек.Пожар тушат более 80 человек и 26 единиц техники, задействован пожарный поезд.
https://ria.ru/20240709/pomosch-1958525329.html
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происшествия, ростовская область, батайск
Происшествия, Ростовская область, Батайск
Замглавы Ростовской области рассказал о тушении пожара в Батайске

Замглавы Ростовской области: сил и средств для тушения пожара в Батайске хватает

© МЧС РоссииТушение пожара в Батайске
Тушение пожара в Батайске - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© МЧС России
Тушение пожара в Батайске
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Угрозы распространения огня на здания по соседству с горящим домом в Батайске Ростовской области нет, сил и средств для тушения достаточно, сообщил замгубернатора региона Сергей Бодряков в Telegram.
Кровля четырехэтажного жилого дома на улице Ворошилова, 11 в Батайске загорелась во вторник днем на площади 500 "квадратов". Из-за плотной застройки жильцов соседнего дома также эвакуировали. Позже площадь пожара выросла до 600 квадратных метров.
На месте пожара в многоквартирном доме в Батайске Ростовской области. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Власти Батайска помогут жильцам, чье имущество пострадало при пожаре в доме
Вчера, 15:26
"Угрозы распространения огня на соседние здания нет, сил и средств для борьбы с возгоранием достаточно. В ближайшие часы состоится заседание муниципальной комиссии по ЧС, будут приняты решения по оказанию помощи жителям, имущество которых пострадало от огня", - написал Бодряков.
Он уточнил, что в доме 2012 года постройки 83 квартиры. По информации управляющей компании, там проживают 190 человек.
Пожар тушат более 80 человек и 26 единиц техники, задействован пожарный поезд.
Ликвидация пожара на крыше жилого дома в Дербенте - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
В Дербенте локализовали крупный пожар на крыше многоэтажного дома
7 июля, 18:11
 
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