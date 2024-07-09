https://ria.ru/20240709/bataysk-1958524707.html

Замглавы Ростовской области рассказал о тушении пожара в Батайске

Замглавы Ростовской области рассказал о тушении пожара в Батайске - РИА Новости, 09.07.2024

Замглавы Ростовской области рассказал о тушении пожара в Батайске

Угрозы распространения огня на здания по соседству с горящим домом в Батайске Ростовской области нет, сил и средств для тушения достаточно, сообщил... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T15:23

2024-07-09T15:23

2024-07-09T15:36

происшествия

ростовская область

батайск

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Угрозы распространения огня на здания по соседству с горящим домом в Батайске Ростовской области нет, сил и средств для тушения достаточно, сообщил замгубернатора региона Сергей Бодряков в Telegram.Кровля четырехэтажного жилого дома на улице Ворошилова, 11 в Батайске загорелась во вторник днем на площади 500 "квадратов". Из-за плотной застройки жильцов соседнего дома также эвакуировали. Позже площадь пожара выросла до 600 квадратных метров."Угрозы распространения огня на соседние здания нет, сил и средств для борьбы с возгоранием достаточно. В ближайшие часы состоится заседание муниципальной комиссии по ЧС, будут приняты решения по оказанию помощи жителям, имущество которых пострадало от огня", - написал Бодряков.Он уточнил, что в доме 2012 года постройки 83 квартиры. По информации управляющей компании, там проживают 190 человек.Пожар тушат более 80 человек и 26 единиц техники, задействован пожарный поезд.

https://ria.ru/20240709/pomosch-1958525329.html

https://ria.ru/20240707/pozhar-1958062849.html

ростовская область

батайск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ростовская область, батайск