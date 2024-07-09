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Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления детей в лагере в Туве - РИА Новости, 09.07.2024
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14:28 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/bastrykin-1958499963.html
Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления детей в лагере в Туве
Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления детей в лагере в Туве - РИА Новости, 09.07.2024
Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления детей в лагере в Туве
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления детей в лагере в Туве, сообщается в... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:28
2024-07-09T14:28
происшествия
здоровье - общество
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления детей в лагере в Туве, сообщается в Telegram-канале СК. Во вторник минздрав сообщил, что 31 ребенок в возрасте от 10 до 17 лет поступил с высокой температурой в инфекционную больницу Тувы после закрытия смены в детском лагере "Чагытай". Один ребенок находится в реанимации. Отмечается, что следователи проводят проверку по факту госпитализации детей, отдыхавших в детском оздоровительном лагере в Туве, с признаками пищевого отравления. "Председателем СК России дано поручение руководителю СУ по республике Тыва Столбину возбудить по данному факту уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
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происшествия, здоровье - общество, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления детей в лагере в Туве

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления детей в лагере в Туве

© Фото : Пресс-служба СК РФПредседатель СК РФ Александр Бастрыкин
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Фото : Пресс-служба СК РФ
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления детей в лагере в Туве, сообщается в Telegram-канале СК.
Во вторник минздрав сообщил, что 31 ребенок в возрасте от 10 до 17 лет поступил с высокой температурой в инфекционную больницу Тувы после закрытия смены в детском лагере "Чагытай". Один ребенок находится в реанимации.
Отмечается, что следователи проводят проверку по факту госпитализации детей, отдыхавших в детском оздоровительном лагере в Туве, с признаками пищевого отравления.
"Председателем СК России дано поручение руководителю СУ по республике Тыва Столбину возбудить по данному факту уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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