https://ria.ru/20240709/bastrykin-1958499963.html

Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления детей в лагере в Туве

Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления детей в лагере в Туве - РИА Новости, 09.07.2024

Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления детей в лагере в Туве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления детей в лагере в Туве, сообщается в... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:28

2024-07-09T14:28

2024-07-09T14:28

происшествия

здоровье - общество

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления детей в лагере в Туве, сообщается в Telegram-канале СК. Во вторник минздрав сообщил, что 31 ребенок в возрасте от 10 до 17 лет поступил с высокой температурой в инфекционную больницу Тувы после закрытия смены в детском лагере "Чагытай". Один ребенок находится в реанимации. Отмечается, что следователи проводят проверку по факту госпитализации детей, отдыхавших в детском оздоровительном лагере в Туве, с признаками пищевого отравления. "Председателем СК России дано поручение руководителю СУ по республике Тыва Столбину возбудить по данному факту уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240708/udmurtija-1958318817.html

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происшествия, здоровье - общество, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)