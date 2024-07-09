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Байден стал чаще запинаться во время выступлений, сообщила WSJ - РИА Новости, 09.07.2024
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12:32 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/bajden-1958465091.html
Байден стал чаще запинаться во время выступлений, сообщила WSJ
Байден стал чаще запинаться во время выступлений, сообщила WSJ - РИА Новости, 09.07.2024
Байден стал чаще запинаться во время выступлений, сообщила WSJ
Президент США Джо Байден стал всё чаще запинаться во время публичных выступлений и страдать от забывчивости, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T12:32
2024-07-09T12:32
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сша
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атланта
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден стал всё чаще запинаться во время публичных выступлений и страдать от забывчивости, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на общавшихся с ним людей. Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. "Он (Байден - ред.) забывчив, запинается и с трудом доносит свои мысли... Подобные оплошности стали более частыми", - говорится в сообщении. По данным газеты, некоторые из общавшихся с Байденом людей отметили, что они были удивлены тем, насколько он "замедлился". При этом, отмечается, что с течением времени сокращалось и количество встреч президента с законодателями. Согласно газете, анализ, проведённый исследовательницей деятельности Белого дома Мартой Джойнт Кумар, показал, что Байден провел меньше пресс-конференций и интервью, чем любой другой американский президент, начиная с Рональда Рейгана. Американская газета Washington Post со ссылкой на источники ранее сообщала, что европейские лидеры были ошеломлены тем, насколько постаревшим казался президент США Джо Байден на саммите G7 в Италии. Ранее американские СМИ сообщали о планах группы законодателей-демократов обратиться к Байдену с призывом выйти из гонки. Конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт публично призвал Байдена отказаться от участия в выборах в пользу альтернативного кандидата. Белый дом в свою очередь заявил, что Байден "как всегда остр умом" и не будет сниматься с выборов. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий лидер страны запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки, хотя к этому публично призывают некоторые однопартийцы. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240709/kongressmen-1958392819.html
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в мире, сша, италия, атланта, джо байден, дональд трамп, рональд рейган, g7, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Италия, Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, Рональд Рейган, G7, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Байден стал чаще запинаться во время выступлений, сообщила WSJ

WSJ: Байден стал все чаще запинаться во время публичных выступлений

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден стал всё чаще запинаться во время публичных выступлений и страдать от забывчивости, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на общавшихся с ним людей.
Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.
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Вчера, 01:16
"Он (Байден - ред.) забывчив, запинается и с трудом доносит свои мысли... Подобные оплошности стали более частыми", - говорится в сообщении.
По данным газеты, некоторые из общавшихся с Байденом людей отметили, что они были удивлены тем, насколько он "замедлился". При этом, отмечается, что с течением времени сокращалось и количество встреч президента с законодателями. Согласно газете, анализ, проведённый исследовательницей деятельности Белого дома Мартой Джойнт Кумар, показал, что Байден провел меньше пресс-конференций и интервью, чем любой другой американский президент, начиная с Рональда Рейгана.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Терапевт Байдена объяснил, что специалист по деменции делал в Белом доме
Вчера, 04:55
Американская газета Washington Post со ссылкой на источники ранее сообщала, что европейские лидеры были ошеломлены тем, насколько постаревшим казался президент США Джо Байден на саммите G7 в Италии.
Ранее американские СМИ сообщали о планах группы законодателей-демократов обратиться к Байдену с призывом выйти из гонки. Конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт публично призвал Байдена отказаться от участия в выборах в пользу альтернативного кандидата. Белый дом в свою очередь заявил, что Байден "как всегда остр умом" и не будет сниматься с выборов.
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СМИ: Байден перед мероприятиями получает инструкцию по проходу к трибуне
8 июля, 13:33
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий лидер страны запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки, хотя к этому публично призывают некоторые однопартийцы.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Белый дом обвинил WSJ в дезинформации из-за статьи о Байдене
5 июня, 19:54
 
В миреСШАИталияАтлантаДжо БайденДональд ТрампРональд РейганG7Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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