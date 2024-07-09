Байден стал чаще запинаться во время выступлений, сообщила WSJ
WSJ: Байден стал все чаще запинаться во время публичных выступлений
© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден стал всё чаще запинаться во время публичных выступлений и страдать от забывчивости, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на общавшихся с ним людей.
Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.
"Он (Байден - ред.) забывчив, запинается и с трудом доносит свои мысли... Подобные оплошности стали более частыми", - говорится в сообщении.
По данным газеты, некоторые из общавшихся с Байденом людей отметили, что они были удивлены тем, насколько он "замедлился". При этом, отмечается, что с течением времени сокращалось и количество встреч президента с законодателями. Согласно газете, анализ, проведённый исследовательницей деятельности Белого дома Мартой Джойнт Кумар, показал, что Байден провел меньше пресс-конференций и интервью, чем любой другой американский президент, начиная с Рональда Рейгана.
Ранее американские СМИ сообщали о планах группы законодателей-демократов обратиться к Байдену с призывом выйти из гонки. Конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт публично призвал Байдена отказаться от участия в выборах в пользу альтернативного кандидата. Белый дом в свою очередь заявил, что Байден "как всегда остр умом" и не будет сниматься с выборов.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий лидер страны запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки, хотя к этому публично призывают некоторые однопартийцы.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.