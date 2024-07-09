https://ria.ru/20240709/bagreeva-1958374316.html

Багреева: Москва реализовала на торгах 363 нестационарных торговых объекта

Багреева: Москва реализовала на торгах 363 нестационарных торговых объекта - РИА Новости, 09.07.2024

Багреева: Москва реализовала на торгах 363 нестационарных торговых объекта

Москва за пять месяцев 2024 года реализовала на городских торгах 363 нестационарных торговых объекта (НТО), рассказала руководитель департамента экономической... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T09:15

2024-07-09T09:15

2024-07-09T09:15

москва

экономика

мария багреева

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МОСКВА, 9 июля - РИА Новости. Москва за пять месяцев 2024 года реализовала на городских торгах 363 нестационарных торговых объекта (НТО), рассказала руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева."Для сравнения: в январе – мае прошлого года торги состоялись по 114 объектам. Самыми популярными у предпринимателей стали киоски и павильоны: с начала года на торгах реализовано 153 таких НТО, а на каждый лот в среднем претендовало два участника", – приводит слова Багреевой Багреевой пресс-служба департамента.Больше всего объектов в январе-мае реализовано в центре столицы. Там состоялись торги по 80 лотам."На западе столицы был выставлен 61 НТО, на юге – 53, на востоке – 47, на юго-западе – 37. Еще по 19 объектов город реализовал в Юго-Восточном и Северо-Восточном административных округах, 18 – в Северо-Западном, 15 – в ТиНАО, 11 – в САО и три – в Зеленограде", – перечислил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, чьи слова приводятся в сообщенииВ нем напоминается, что победителям торгов, согласно условиям заключаемых с ними договоров, либо передают в пользование готовые объекты, либо выделяют участки под них.Как правило, предприниматели открывают кафе, магазины, пункты проката спортивного инвентаря, размещают вендинговые автоматы, постаматы. Также они устанавливают тележки с мороженым, кукурузой или напитками, точки продаж бахчевых и елочные базары, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240708/bagreeva-1958106974.html

https://ria.ru/20240704/faktory-1957392157.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, экономика, мария багреева