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Багреева: Москва реализовала на торгах 363 нестационарных торговых объекта - РИА Новости, 09.07.2024
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09:15 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/bagreeva-1958374316.html
Багреева: Москва реализовала на торгах 363 нестационарных торговых объекта
Багреева: Москва реализовала на торгах 363 нестационарных торговых объекта - РИА Новости, 09.07.2024
Багреева: Москва реализовала на торгах 363 нестационарных торговых объекта
Москва за пять месяцев 2024 года реализовала на городских торгах 363 нестационарных торговых объекта (НТО), рассказала руководитель департамента экономической... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T09:15
2024-07-09T09:15
москва
экономика
мария багреева
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МОСКВА, 9 июля - РИА Новости. Москва за пять месяцев 2024 года реализовала на городских торгах 363 нестационарных торговых объекта (НТО), рассказала руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева."Для сравнения: в январе – мае прошлого года торги состоялись по 114 объектам. Самыми популярными у предпринимателей стали киоски и павильоны: с начала года на торгах реализовано 153 таких НТО, а на каждый лот в среднем претендовало два участника", – приводит слова Багреевой Багреевой пресс-служба департамента.Больше всего объектов в январе-мае реализовано в центре столицы. Там состоялись торги по 80 лотам."На западе столицы был выставлен 61 НТО, на юге – 53, на востоке – 47, на юго-западе – 37. Еще по 19 объектов город реализовал в Юго-Восточном и Северо-Восточном административных округах, 18 – в Северо-Западном, 15 – в ТиНАО, 11 – в САО и три – в Зеленограде", – перечислил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, чьи слова приводятся в сообщенииВ нем напоминается, что победителям торгов, согласно условиям заключаемых с ними договоров, либо передают в пользование готовые объекты, либо выделяют участки под них.Как правило, предприниматели открывают кафе, магазины, пункты проката спортивного инвентаря, размещают вендинговые автоматы, постаматы. Также они устанавливают тележки с мороженым, кукурузой или напитками, точки продаж бахчевых и елочные базары, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240708/bagreeva-1958106974.html
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москва, экономика, мария багреева
Москва, Экономика, Мария Багреева

Багреева: Москва реализовала на торгах 363 нестационарных торговых объекта

© Фото : Департамент экономической политики и развития МосквыЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Фото : Департамент экономической политики и развития Москвы
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июля - РИА Новости. Москва за пять месяцев 2024 года реализовала на городских торгах 363 нестационарных торговых объекта (НТО), рассказала руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.
"Для сравнения: в январе – мае прошлого года торги состоялись по 114 объектам. Самыми популярными у предпринимателей стали киоски и павильоны: с начала года на торгах реализовано 153 таких НТО, а на каждый лот в среднем претендовало два участника", – приводит слова Багреевой Багреевой пресс-служба департамента.
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Больше всего объектов в январе-мае реализовано в центре столицы. Там состоялись торги по 80 лотам.
«
"На западе столицы был выставлен 61 НТО, на юге – 53, на востоке – 47, на юго-западе – 37. Еще по 19 объектов город реализовал в Юго-Восточном и Северо-Восточном административных округах, 18 – в Северо-Западном, 15 – в ТиНАО, 11 – в САО и три – в Зеленограде", – перечислил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, чьи слова приводятся в сообщении
В нем напоминается, что победителям торгов, согласно условиям заключаемых с ними договоров, либо передают в пользование готовые объекты, либо выделяют участки под них.
Как правило, предприниматели открывают кафе, магазины, пункты проката спортивного инвентаря, размещают вендинговые автоматы, постаматы. Также они устанавливают тележки с мороженым, кукурузой или напитками, точки продаж бахчевых и елочные базары, добавляется в сообщении.
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