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В Херсонской области при атаке ВСУ пострадали женщина и ребенок - РИА Новости, 09.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:53 09.07.2024 (обновлено: 10:18 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/ataka-1958422033.html
В Херсонской области при атаке ВСУ пострадали женщина и ребенок
В Херсонской области при атаке ВСУ пострадали женщина и ребенок - РИА Новости, 09.07.2024
В Херсонской области при атаке ВСУ пострадали женщина и ребенок
Двухлетний ребенок и женщина пострадали в результате атаки дронами украинских войск на поселок Новая Маячка в Херсонской области, они госпитализированы в... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T09:53
2024-07-09T10:18
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Двухлетний ребенок и женщина пострадали в результате атаки дронами украинских войск на поселок Новая Маячка в Херсонской области, они госпитализированы в Скадовскую больницу, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале."Дроны киевских террористов атаковали Новую Маячку. Из-за удара боевиков в посёлке городского типа пострадали два мирных жителя: женщина 1986 года рождения и её двухлетний ребёнок", – написал Сальдо.Пострадавших госпитализировали в Скадовскую больницу, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, добавил он.
https://ria.ru/20240709/shebekino-1958400510.html
херсонская область
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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия, Владимир Сальдо
В Херсонской области при атаке ВСУ пострадали женщина и ребенок

В Херсонской области при атаке ВСУ пострадали женщина и двухлетний ребенок

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Двухлетний ребенок и женщина пострадали в результате атаки дронами украинских войск на поселок Новая Маячка в Херсонской области, они госпитализированы в Скадовскую больницу, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Дроны киевских террористов атаковали Новую Маячку. Из-за удара боевиков в посёлке городского типа пострадали два мирных жителя: женщина 1986 года рождения и её двухлетний ребёнок", – написал Сальдо.
Пострадавших госпитализировали в Скадовскую больницу, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, добавил он.
Арт-объект в городе Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
В результате шестого за сутки обстрела Шебекино ранен еще один человек
Вчера, 04:35
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияВладимир Сальдо
 
 
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