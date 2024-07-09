https://ria.ru/20240709/ataka-1958422033.html
В Херсонской области при атаке ВСУ пострадали женщина и ребенок
В Херсонской области при атаке ВСУ пострадали женщина и ребенок - РИА Новости, 09.07.2024
В Херсонской области при атаке ВСУ пострадали женщина и ребенок
Двухлетний ребенок и женщина пострадали в результате атаки дронами украинских войск на поселок Новая Маячка в Херсонской области, они госпитализированы в... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T09:53
2024-07-09T09:53
2024-07-09T10:18
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Двухлетний ребенок и женщина пострадали в результате атаки дронами украинских войск на поселок Новая Маячка в Херсонской области, они госпитализированы в Скадовскую больницу, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале."Дроны киевских террористов атаковали Новую Маячку. Из-за удара боевиков в посёлке городского типа пострадали два мирных жителя: женщина 1986 года рождения и её двухлетний ребёнок", – написал Сальдо.Пострадавших госпитализировали в Скадовскую больницу, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, добавил он.
https://ria.ru/20240709/shebekino-1958400510.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия, Владимир Сальдо
В Херсонской области при атаке ВСУ пострадали женщина и ребенок
В Херсонской области при атаке ВСУ пострадали женщина и двухлетний ребенок