https://ria.ru/20240709/ataka-1958422033.html

В Херсонской области при атаке ВСУ пострадали женщина и ребенок

В Херсонской области при атаке ВСУ пострадали женщина и ребенок - РИА Новости, 09.07.2024

В Херсонской области при атаке ВСУ пострадали женщина и ребенок

Двухлетний ребенок и женщина пострадали в результате атаки дронами украинских войск на поселок Новая Маячка в Херсонской области, они госпитализированы в... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T09:53

2024-07-09T09:53

2024-07-09T10:18

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Двухлетний ребенок и женщина пострадали в результате атаки дронами украинских войск на поселок Новая Маячка в Херсонской области, они госпитализированы в Скадовскую больницу, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале."Дроны киевских террористов атаковали Новую Маячку. Из-за удара боевиков в посёлке городского типа пострадали два мирных жителя: женщина 1986 года рождения и её двухлетний ребёнок", – написал Сальдо.Пострадавших госпитализировали в Скадовскую больницу, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, добавил он.

https://ria.ru/20240709/shebekino-1958400510.html

херсонская область

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Варвара Скокшина

херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия, владимир сальдо