https://ria.ru/20240709/aktivy-1958622150.html

Эр-Рияд высказался об "угрозе" в адрес G7 из-за российских активов

Эр-Рияд высказался об "угрозе" в адрес G7 из-за российских активов - РИА Новости, 09.07.2024

Эр-Рияд высказался об "угрозе" в адрес G7 из-за российских активов

Саудовская Аравия в частном порядке "намекнула", что может продать некоторые европейские долговые активы, если "Большая семерка" решит конфисковать замороженные РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T21:16

2024-07-09T21:16

2024-07-09T22:02

в мире

саудовская аравия

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украина

евросоюз

g7

euroclear

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Саудовская Аравия в частном порядке "намекнула", что может продать некоторые европейские долговые активы, если "Большая семерка" решит конфисковать замороженные активы России почти на 300 миллиардов долларов, при этом в Минфине королевства эту информацию опровергли, передает Bloomberg."Министерство финансов королевства сообщило некоторым коллегам из "Большой семерки" о своем несогласии с идеей конфискации активов, которая была призвана поддержать Украину", — говорится в публикации.Позиция Саудовской Аравии, вероятно, повлияла на нежелание некоторых стран ЕС изымать российские вложения, уточняется в статье. При этом в официальном письме Минфина ближневосточной страны говорится, что таких угроз в адрес партнеров из "Большой семерки" не было.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что Брюссель нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20240709/sekret-1958559138.html

https://ria.ru/20240708/patrushev-1958264054.html

саудовская аравия

россия

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в мире, саудовская аравия, россия, украина, евросоюз, g7, euroclear