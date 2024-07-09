Эр-Рияд высказался об "угрозе" в адрес G7 из-за российских активов
Bloomberg: Саудовская Аравия не угрожала G7 из-за плана изъять российские активы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда
Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Саудовская Аравия в частном порядке "намекнула", что может продать некоторые европейские долговые активы, если "Большая семерка" решит конфисковать замороженные активы России почти на 300 миллиардов долларов, при этом в Минфине королевства эту информацию опровергли, передает Bloomberg.
"Министерство финансов королевства сообщило некоторым коллегам из "Большой семерки" о своем несогласии с идеей конфискации активов, которая была призвана поддержать Украину", — говорится в публикации.
Позиция Саудовской Аравии, вероятно, повлияла на нежелание некоторых стран ЕС изымать российские вложения, уточняется в статье. При этом в официальном письме Минфина ближневосточной страны говорится, что таких угроз в адрес партнеров из "Большой семерки" не было.
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"Наши отношения с G7 и другими странами основаны на взаимном уважении, и мы продолжаем обсуждать все вопросы, которые способствуют глобальному росту и повышают устойчивость международной финансовой системы".
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.