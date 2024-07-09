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Эр-Рияд высказался об "угрозе" в адрес G7 из-за российских активов - РИА Новости, 09.07.2024
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21:16 09.07.2024 (обновлено: 22:02 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/aktivy-1958622150.html
Эр-Рияд высказался об "угрозе" в адрес G7 из-за российских активов
Эр-Рияд высказался об "угрозе" в адрес G7 из-за российских активов - РИА Новости, 09.07.2024
Эр-Рияд высказался об "угрозе" в адрес G7 из-за российских активов
Саудовская Аравия в частном порядке "намекнула", что может продать некоторые европейские долговые активы, если "Большая семерка" решит конфисковать замороженные РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T21:16
2024-07-09T22:02
в мире
саудовская аравия
россия
украина
евросоюз
g7
euroclear
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Саудовская Аравия в частном порядке "намекнула", что может продать некоторые европейские долговые активы, если "Большая семерка" решит конфисковать замороженные активы России почти на 300 миллиардов долларов, при этом в Минфине королевства эту информацию опровергли, передает Bloomberg."Министерство финансов королевства сообщило некоторым коллегам из "Большой семерки" о своем несогласии с идеей конфискации активов, которая была призвана поддержать Украину", — говорится в публикации.Позиция Саудовской Аравии, вероятно, повлияла на нежелание некоторых стран ЕС изымать российские вложения, уточняется в статье. При этом в официальном письме Минфина ближневосточной страны говорится, что таких угроз в адрес партнеров из "Большой семерки" не было.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что Брюссель нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://ria.ru/20240709/sekret-1958559138.html
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в мире, саудовская аравия, россия, украина, евросоюз, g7, euroclear
В мире, Саудовская Аравия, Россия, Украина, Евросоюз, G7, Euroclear
Эр-Рияд высказался об "угрозе" в адрес G7 из-за российских активов

Bloomberg: Саудовская Аравия не угрожала G7 из-за плана изъять российские активы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда
Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Саудовская Аравия в частном порядке "намекнула", что может продать некоторые европейские долговые активы, если "Большая семерка" решит конфисковать замороженные активы России почти на 300 миллиардов долларов, при этом в Минфине королевства эту информацию опровергли, передает Bloomberg.
"Министерство финансов королевства сообщило некоторым коллегам из "Большой семерки" о своем несогласии с идеей конфискации активов, которая была призвана поддержать Украину", — говорится в публикации.
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Позиция Саудовской Аравии, вероятно, повлияла на нежелание некоторых стран ЕС изымать российские вложения, уточняется в статье. При этом в официальном письме Минфина ближневосточной страны говорится, что таких угроз в адрес партнеров из "Большой семерки" не было.
«

"Наши отношения с G7 и другими странами основаны на взаимном уважении, и мы продолжаем обсуждать все вопросы, которые способствуют глобальному росту и повышают устойчивость международной финансовой системы".

Эр-Рияд
Министерство финансов Саудовской Аравии
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что Брюссель нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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В миреСаудовская АравияРоссияУкраинаЕвросоюзG7Euroclear
 
 
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