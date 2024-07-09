https://ria.ru/20240709/akkreditatsiya-1958396670.html

Журналистам РИА Новости и Sputnik отказали в аккредитации на саммит НАТО

Журналистам РИА Новости и Sputnik отказали в аккредитации на саммит НАТО - РИА Новости, 09.07.2024

Журналистам РИА Новости и Sputnik отказали в аккредитации на саммит НАТО

НАТО отказала всем журналистам РИА Новости и Sputnik в аккредитации на саммит альянса, который открывается в Вашингтоне 9 июля. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T03:02

2024-07-09T03:02

2024-07-09T03:22

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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. НАТО отказала всем журналистам РИА Новости и Sputnik в аккредитации на саммит альянса, который открывается в Вашингтоне 9 июля. Для получения аккредитации журналистам необходимо было заранее подать два запроса, один из которых направлялся на обработку в США как принимающей стороны мероприятия, а второй - напрямую в альянс. Корреспонденты обоих изданий заблаговременно прошли необходимую регистрацию и в установленные сроки подали запросы на аккредитацию. В результате все российские журналисты получили отказ от НАТО без объяснения причин. "Ваш запрос на медиа аккредитацию не может быть предоставлен в настоящее время. Я не могу обсуждать причины этого решения, которое является окончательным", - указано в сообщениях, полученных от представителя НАТО. В Белом доме и государственном департаменте проигнорировали запросы агентства прокомментировать отказ в предоставлении российским журналистам аккредитации на саммит НАТО и не ответили на них. Отказ в предоставлении аккредитации ведет к запрету на присутствие российских журналистов не только на площадке самого саммита, но и на прилегающей к ней территории, где вводятся временные ограничения. Кроме того, без наличия бейджа также невозможно присутствие на пресс-конференции президента США Джо Байдена, намеченной на 11 июля.

https://ria.ru/20240528/britaniya-1948871695.html

https://ria.ru/20240313/otchet-1932654500.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), джо байден, нато