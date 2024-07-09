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Журналистам РИА Новости и Sputnik отказали в аккредитации на саммит НАТО - РИА Новости, 09.07.2024
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03:02 09.07.2024 (обновлено: 03:22 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/akkreditatsiya-1958396670.html
Журналистам РИА Новости и Sputnik отказали в аккредитации на саммит НАТО
Журналистам РИА Новости и Sputnik отказали в аккредитации на саммит НАТО - РИА Новости, 09.07.2024
Журналистам РИА Новости и Sputnik отказали в аккредитации на саммит НАТО
НАТО отказала всем журналистам РИА Новости и Sputnik в аккредитации на саммит альянса, который открывается в Вашингтоне 9 июля. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T03:02
2024-07-09T03:22
в мире
сша
вашингтон (штат)
джо байден
нато
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. НАТО отказала всем журналистам РИА Новости и Sputnik в аккредитации на саммит альянса, который открывается в Вашингтоне 9 июля. Для получения аккредитации журналистам необходимо было заранее подать два запроса, один из которых направлялся на обработку в США как принимающей стороны мероприятия, а второй - напрямую в альянс. Корреспонденты обоих изданий заблаговременно прошли необходимую регистрацию и в установленные сроки подали запросы на аккредитацию. В результате все российские журналисты получили отказ от НАТО без объяснения причин. "Ваш запрос на медиа аккредитацию не может быть предоставлен в настоящее время. Я не могу обсуждать причины этого решения, которое является окончательным", - указано в сообщениях, полученных от представителя НАТО. В Белом доме и государственном департаменте проигнорировали запросы агентства прокомментировать отказ в предоставлении российским журналистам аккредитации на саммит НАТО и не ответили на них. Отказ в предоставлении аккредитации ведет к запрету на присутствие российских журналистов не только на площадке самого саммита, но и на прилегающей к ней территории, где вводятся временные ограничения. Кроме того, без наличия бейджа также невозможно присутствие на пресс-конференции президента США Джо Байдена, намеченной на 11 июля.
https://ria.ru/20240528/britaniya-1948871695.html
https://ria.ru/20240313/otchet-1932654500.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), джо байден, нато
В мире, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, НАТО
Журналистам РИА Новости и Sputnik отказали в аккредитации на саммит НАТО

НАТО отказала журналистам РИА Новости и Sputnik в аккредитации на саммит альянса

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. НАТО отказала всем журналистам РИА Новости и Sputnik в аккредитации на саммит альянса, который открывается в Вашингтоне 9 июля.
Для получения аккредитации журналистам необходимо было заранее подать два запроса, один из которых направлялся на обработку в США как принимающей стороны мероприятия, а второй - напрямую в альянс. Корреспонденты обоих изданий заблаговременно прошли необходимую регистрацию и в установленные сроки подали запросы на аккредитацию.
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В результате все российские журналисты получили отказ от НАТО без объяснения причин.
"Ваш запрос на медиа аккредитацию не может быть предоставлен в настоящее время. Я не могу обсуждать причины этого решения, которое является окончательным", - указано в сообщениях, полученных от представителя НАТО.
В Белом доме и государственном департаменте проигнорировали запросы агентства прокомментировать отказ в предоставлении российским журналистам аккредитации на саммит НАТО и не ответили на них.
Отказ в предоставлении аккредитации ведет к запрету на присутствие российских журналистов не только на площадке самого саммита, но и на прилегающей к ней территории, где вводятся временные ограничения. Кроме того, без наличия бейджа также невозможно присутствие на пресс-конференции президента США Джо Байдена, намеченной на 11 июля.
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