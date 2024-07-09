Журналистам РИА Новости и Sputnik отказали в аккредитации на саммит НАТО
НАТО отказала журналистам РИА Новости и Sputnik в аккредитации на саммит альянса
© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. НАТО отказала всем журналистам РИА Новости и Sputnik в аккредитации на саммит альянса, который открывается в Вашингтоне 9 июля.
Для получения аккредитации журналистам необходимо было заранее подать два запроса, один из которых направлялся на обработку в США как принимающей стороны мероприятия, а второй - напрямую в альянс. Корреспонденты обоих изданий заблаговременно прошли необходимую регистрацию и в установленные сроки подали запросы на аккредитацию.
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В результате все российские журналисты получили отказ от НАТО без объяснения причин.
"Ваш запрос на медиа аккредитацию не может быть предоставлен в настоящее время. Я не могу обсуждать причины этого решения, которое является окончательным", - указано в сообщениях, полученных от представителя НАТО.
В Белом доме и государственном департаменте проигнорировали запросы агентства прокомментировать отказ в предоставлении российским журналистам аккредитации на саммит НАТО и не ответили на них.
Отказ в предоставлении аккредитации ведет к запрету на присутствие российских журналистов не только на площадке самого саммита, но и на прилегающей к ней территории, где вводятся временные ограничения. Кроме того, без наличия бейджа также невозможно присутствие на пресс-конференции президента США Джо Байдена, намеченной на 11 июля.
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