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Адвокаты сына Байдена отказались обжаловать обвинительный вердикт
Адвокаты сына Байдена отказались обжаловать обвинительный вердикт - РИА Новости, 09.07.2024
Адвокаты сына Байдена отказались обжаловать обвинительный вердикт
Адвокаты сына президента США Хантера Байдена отказались обжаловать обвинительный вердикт присяжных по делу о нарушении при покупке и хранении револьвера,... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T20:17
2024-07-09T20:17
2024-07-09T20:17
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Адвокаты сына президента США Хантера Байдена отказались обжаловать обвинительный вердикт присяжных по делу о нарушении при покупке и хранении револьвера, следует из документа в судебной базе. "Господин Байден отзывает свое ходатайство", - говорится в документе. Защита Байдена-младшего ранее указывала, что окружной суд, где рассматривалось дело, не располагал необходимыми полномочиями, когда формировал жюри присяжных и проводил процесс во время рассмотрения апелляции в вышестоящей инстанции. Теперь адвокаты удовлетворились объяснениями суда и отказываются от той позиции. Ранее присяжные в суде штата Делавэр признали Хантера Байдена виновным по всем пунктам, вмененным ему по делу о нарушениях при хранении оружия. По данным прокуратуры, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и всё равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ. Ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы, не выносятся.
https://ria.ru/20240701/bayden-1956572660.html
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в мире, сша, делавэр, хантер байден
В мире, США, Делавэр, Хантер Байден
Адвокаты сына Байдена отказались обжаловать обвинительный вердикт
Адвокаты сына Байдена передумал просить об отмене приговора по делу об оружии