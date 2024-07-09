https://ria.ru/20240709/advokaty-1958613659.html

Адвокаты сына Байдена отказались обжаловать обвинительный вердикт

Адвокаты сына Байдена отказались обжаловать обвинительный вердикт - РИА Новости, 09.07.2024

Адвокаты сына Байдена отказались обжаловать обвинительный вердикт

Адвокаты сына президента США Хантера Байдена отказались обжаловать обвинительный вердикт присяжных по делу о нарушении при покупке и хранении револьвера,... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T20:17

2024-07-09T20:17

2024-07-09T20:17

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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Адвокаты сына президента США Хантера Байдена отказались обжаловать обвинительный вердикт присяжных по делу о нарушении при покупке и хранении револьвера, следует из документа в судебной базе. "Господин Байден отзывает свое ходатайство", - говорится в документе. Защита Байдена-младшего ранее указывала, что окружной суд, где рассматривалось дело, не располагал необходимыми полномочиями, когда формировал жюри присяжных и проводил процесс во время рассмотрения апелляции в вышестоящей инстанции. Теперь адвокаты удовлетворились объяснениями суда и отказываются от той позиции. Ранее присяжные в суде штата Делавэр признали Хантера Байдена виновным по всем пунктам, вмененным ему по делу о нарушениях при хранении оружия. По данным прокуратуры, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и всё равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ. Ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы, не выносятся.

https://ria.ru/20240701/bayden-1956572660.html

https://ria.ru/20240603/bayden-1950242166.html

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в мире, сша, делавэр, хантер байден