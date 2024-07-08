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В Молдавии задержали разыскиваемого Интерполом за терроризм мужчину - РИА Новости, 08.07.2024
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14:29 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/zaderzhanie-1958231529.html
В Молдавии задержали разыскиваемого Интерполом за терроризм мужчину
В Молдавии задержали разыскиваемого Интерполом за терроризм мужчину - РИА Новости, 08.07.2024
В Молдавии задержали разыскиваемого Интерполом за терроризм мужчину
Гражданин Грузии, разыскиваемый Интерполом за терроризм, задержан в аэропорту Кишинева при въезде в Молдавию, сообщает пресс-служба молдавской погранполиции. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T14:29
2024-07-08T14:29
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КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Гражданин Грузии, разыскиваемый Интерполом за терроризм, задержан в аэропорту Кишинева при въезде в Молдавию, сообщает пресс-служба молдавской погранполиции. "В международном аэропорту Кишинева на основании информации оперативно вмешались органы безопасности для задержания лиц, подозреваемых в принадлежности к террористическим организациям, информация позже была подтверждена в соответствии с предупреждением Интерпола. На имя 20-летнего гражданина Грузии правоохранительные органы Соединенных Штатов Америки выдали ордер на арест за совершение преступления (квалифицируемого как) "терроризм", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте погранполиции. Вместе с разыскиваемым Интерполом в Молдавию прибыл еще один, 19-летний гражданин Грузии. В ходе дополнительной проверки у прибывших были обнаружены документы, подтверждающие обучение в специализированных военно-учебных центрах, а также мультимедийные материалы террористического содержания. Гражданин, разыскиваемый Интерполом, был помещен в изолятор предварительного заключения управления полиции Кишинева, второй не был допущен на территорию республики и отправлен обратным рейсом в Турцию.
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в мире, грузия, кишинев, молдавия, интерпол
В мире, Грузия, Кишинев, Молдавия, Интерпол
В Молдавии задержали разыскиваемого Интерполом за терроризм мужчину

При въезде в Молдавию задержали разыскиваемого Интерполом за терроризм грузина

© Sputnik / OsmatescoАвтомобиль молдавской полиции в аэропорту Кишинева
Автомобиль молдавской полиции в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Sputnik / Osmatesco
Автомобиль молдавской полиции в аэропорту Кишинева. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Гражданин Грузии, разыскиваемый Интерполом за терроризм, задержан в аэропорту Кишинева при въезде в Молдавию, сообщает пресс-служба молдавской погранполиции.
«
"В международном аэропорту Кишинева на основании информации оперативно вмешались органы безопасности для задержания лиц, подозреваемых в принадлежности к террористическим организациям, информация позже была подтверждена в соответствии с предупреждением Интерпола. На имя 20-летнего гражданина Грузии правоохранительные органы Соединенных Штатов Америки выдали ордер на арест за совершение преступления (квалифицируемого как) "терроризм", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте погранполиции.
Вместе с разыскиваемым Интерполом в Молдавию прибыл еще один, 19-летний гражданин Грузии. В ходе дополнительной проверки у прибывших были обнаружены документы, подтверждающие обучение в специализированных военно-учебных центрах, а также мультимедийные материалы террористического содержания. Гражданин, разыскиваемый Интерполом, был помещен в изолятор предварительного заключения управления полиции Кишинева, второй не был допущен на территорию республики и отправлен обратным рейсом в Турцию.
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