В Молдавии задержали разыскиваемого Интерполом за терроризм мужчину
При въезде в Молдавию задержали разыскиваемого Интерполом за терроризм грузина
© Sputnik / OsmatescoАвтомобиль молдавской полиции в аэропорту Кишинева
© Sputnik / Osmatesco
Автомобиль молдавской полиции в аэропорту Кишинева. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Гражданин Грузии, разыскиваемый Интерполом за терроризм, задержан в аэропорту Кишинева при въезде в Молдавию, сообщает пресс-служба молдавской погранполиции.
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"В международном аэропорту Кишинева на основании информации оперативно вмешались органы безопасности для задержания лиц, подозреваемых в принадлежности к террористическим организациям, информация позже была подтверждена в соответствии с предупреждением Интерпола. На имя 20-летнего гражданина Грузии правоохранительные органы Соединенных Штатов Америки выдали ордер на арест за совершение преступления (квалифицируемого как) "терроризм", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте погранполиции.
Вместе с разыскиваемым Интерполом в Молдавию прибыл еще один, 19-летний гражданин Грузии. В ходе дополнительной проверки у прибывших были обнаружены документы, подтверждающие обучение в специализированных военно-учебных центрах, а также мультимедийные материалы террористического содержания. Гражданин, разыскиваемый Интерполом, был помещен в изолятор предварительного заключения управления полиции Кишинева, второй не был допущен на территорию республики и отправлен обратным рейсом в Турцию.