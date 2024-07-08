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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области - РИА Новости, 08.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области

Взрыв прогремел в Николаевской области на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T14:39

2024-07-08T14:39

2024-07-08T14:39

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Взрыв прогремел в Николаевской области на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Николаевской области. Кроме того, она звучит в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. "В Николаевской области был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале СМИ. Официальной информации о взрыве пока не поступало.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, николаевская область, украина, вооруженные силы рф