https://ria.ru/20240708/vyplaty-1958295313.html

Выплаты регионального маткапитала использовали 2,6 тысячи семей Подмосковья

Выплаты регионального маткапитала использовали 2,6 тысячи семей Подмосковья - РИА Новости, 08.07.2024

Выплаты регионального маткапитала использовали 2,6 тысячи семей Подмосковья

Средствами регионального материнского капитала распорядились 2,6 тысячи семей в Подмосковье за первые шесть месяцев текущего года, помощь предоставлена в рамках РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T17:05

2024-07-08T17:05

2024-07-08T17:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

социальные выплаты

материнский капитал

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Средствами регионального материнского капитала распорядились 2,6 тысячи семей в Подмосковье за первые шесть месяцев текущего года, помощь предоставлена в рамках национального проекта "Демография", сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области. Общий объем финансирования национального проекта в Подмосковье на 2024 год запланирован в размере 11,4 миллиарда рублей, из них 0,4 миллиарда рублей – федеральный бюджет, 11 миллиардов рублей – областной. И касается нацпроект почти всех категорий граждан, поскольку в регионе реализуются федеральные проекты: "Содействие занятости", "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Старшее поколение", "Спорт – норма жизни". За полгода почти 2 тысячи нуждающихся семей получили единовременную выплату при рождении ребенка. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет предоставлена 180 тысячам обратившихся семей. Денежной выплатой на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными, воспользовались 26 тысяч семей. Кроме того, в Подмосковье действует мера поддержка семьям, страдающим бесплодием. Для этого проводится процедура экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. В январе – июне 2024 года выполнено 2,5 тысячи процедур ЭКО. Благодаря национальному проекту "Демография" в Подмосковье появляется все больше детсадов с ясельными группами для детей младше трех лет. Также для малышей до трех лет создают дополнительные места в частных домах. В первом полугодии 2024 года создано 425 мест для детей в возрасте от полутора лет до трех в частных детских садах.

https://ria.ru/20240708/podmoskove-1958280537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), социальные выплаты, материнский капитал