https://ria.ru/20240708/vsu-1958344014.html

ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Горловку

ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Горловку - РИА Новости, 08.07.2024

ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Горловку

Украинские войска вновь сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на центр Горловки, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T19:25

2024-07-08T19:25

2024-07-08T19:25

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

россия

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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска вновь сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на центр Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 17.50 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 10.50 сбросили боеприпас с дрона, а также в 16.50 атаковали при помощи БПЛА-камикадзе этот же район города. Кроме того, ВСУ с 17.05 по 17.40 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по центру Горловки и Петровскому району Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240708/gorlovka-1958304253.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, россия