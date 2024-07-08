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ВСУ более 400 раз применили токсичные химикаты в ходе СВО
ВСУ более 400 раз применили токсичные химикаты в ходе СВО - РИА Новости, 08.07.2024
ВСУ более 400 раз применили токсичные химикаты в ходе СВО
Более 400 случаев применения Украиной нелетальных токсичных химикатов зафиксировано в ходе СВО, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:09
2024-07-08T16:09
2024-07-08T16:10
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игорь кириллов
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более 400 случаев применения Украиной нелетальных токсичных химикатов зафиксировано в ходе СВО, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "В ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной токсичных химикатов нелетального действия, большинство из них официально подтверждены аккредитованной лабораторией Минобороны России", - сказал он на брифинге.
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ВСУ более 400 раз применили токсичные химикаты в ходе СВО
Минобороны: зафиксировано более 400 случаев применения ВСУ токсичных химикатов