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ВСУ более 400 раз применили токсичные химикаты в ходе СВО - РИА Новости, 08.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:09 08.07.2024 (обновлено: 16:10 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/vsu-1958272426.html
ВСУ более 400 раз применили токсичные химикаты в ходе СВО
ВСУ более 400 раз применили токсичные химикаты в ходе СВО - РИА Новости, 08.07.2024
ВСУ более 400 раз применили токсичные химикаты в ходе СВО
Более 400 случаев применения Украиной нелетальных токсичных химикатов зафиксировано в ходе СВО, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:09
2024-07-08T16:10
специальная военная операция на украине
украина
игорь кириллов
вооруженные силы рф
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более 400 случаев применения Украиной нелетальных токсичных химикатов зафиксировано в ходе СВО, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "В ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной токсичных химикатов нелетального действия, большинство из них официально подтверждены аккредитованной лабораторией Минобороны России", - сказал он на брифинге.
https://ria.ru/20240708/ozho-1958267809.html
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украина, игорь кириллов, вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ более 400 раз применили токсичные химикаты в ходе СВО

Минобороны: зафиксировано более 400 случаев применения ВСУ токсичных химикатов

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более 400 случаев применения Украиной нелетальных токсичных химикатов зафиксировано в ходе СВО, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"В ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной токсичных химикатов нелетального действия, большинство из них официально подтверждены аккредитованной лабораторией Минобороны России", - сказал он на брифинге.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаИгорь КирилловВооруженные силы РФРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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