https://ria.ru/20240708/vsu-1958272426.html

ВСУ более 400 раз применили токсичные химикаты в ходе СВО

ВСУ более 400 раз применили токсичные химикаты в ходе СВО - РИА Новости, 08.07.2024

ВСУ более 400 раз применили токсичные химикаты в ходе СВО

Более 400 случаев применения Украиной нелетальных токсичных химикатов зафиксировано в ходе СВО, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T16:09

2024-07-08T16:09

2024-07-08T16:10

специальная военная операция на украине

украина

игорь кириллов

вооруженные силы рф

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более 400 случаев применения Украиной нелетальных токсичных химикатов зафиксировано в ходе СВО, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "В ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной токсичных химикатов нелетального действия, большинство из них официально подтверждены аккредитованной лабораторией Минобороны России", - сказал он на брифинге.

https://ria.ru/20240708/ozho-1958267809.html

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украина, игорь кириллов, вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)